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Почеттіно розповів про проблеми Мудрика в Челсі

16 лютого 2024 19:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно розповів про проблеми Мудрика в Челсі
Михайло Мудрик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно пояснив, чому Михайло Мудрик майже перестав отримувати ігровий час у команді. Українець втратив місце в основі "синіх".

Лондонці готуються до важливого двобою проти "Манчестер Сіті", нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Челсі".

Підопічні Маурісіо Почеттіно перервали невдалу серію поєдинків і здобули дві перемоги поспіль — над "Астон Віллою" (3:1) у Кубку Англії та над "Крістал Пелас" (3:1) в АПЛ. У третьому виїзному матчі поспіль столична команда протистоятиме чинним чемпіонам — "Манчестер Сіті".

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Проблеми Мудрика у "Челсі"

В останніх матчах український вінгер "синіх" перестав виходити на поле у стартовому складі своєї команди. Михайло Мудрик цього сезону забив за лондонців три голи та зробив дві результативні передачі, проте також він зіткнувся із серйозною хвилею критики на свою адресу.

Мудрік та Почеттіно
Мудрик та Почеттіно під час матчу. Фото: Reuters

Маурісіо Почеттіно побічно підтвердив, що українському півзахиснику необхідно працювати над собою. Тренер зазначив, що Михайло Мудрик продовжує розвиватися, і цим шляхом він обов'язково зіштовхнуться зі складнощами.

"Всі молоді гравці долають проблеми зростання. І дуже важливо, як вони реагують на ситуацію і вчаться справлятися з проблемами. Тільки від Мудрика залежить, чи зуміють він вийти на новий рівень. Ми віримо в Михайла. Зараз йому не все вдається, але він має з цим впоратися", — розповів Маурісіо Почеттіно.

Тренер "Челсі" не відповів, чи з'явиться український футболіст на полі у матчі з "Манчестер Сіті".

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спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі
Маурісіо Почеттіно

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