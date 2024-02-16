Суркіс назвав трансферну вартість Шапаренка

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко близький до повного відновлення після травми. Молодий футболіст вважається одним із найталановитіших гравців столичної команди.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс записав для хавбека аудіо повідомлення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ВДИНАМО".

Микола Шапаренко у складі київської команди готується на зборах до другої частини сезону 2023/2024. У перерві між товариськими матчами півзахисник дав інтерв'ю, під час якого йому довелося відповісти на повідомлення президента клубу.

Що розповів Ігор Суркіс

Глава "Динамо" побажав Миколі Шапаренку якнайшвидше набрати оптимальну форму. Ігор Суркіс вважає 25-річного футболіста одним із найсильніших півзахисників у Європі.

Ігор Суркіс на зборах команди. Фото: пресслужба "Динамо"

На думку президента "біло-синіх", Шапаренко має набути впевненості у власних силах, яка мала до важкої травми. Ігор Суркіс не сумнівається, що на Миколу чекає велике майбутнє.

"Якщо у когось клаусула 150 мільйонів, у тебе має бути 300 мільйонів", — розповів Ігор Суркіс про трансферну вартість футболіста.

Микола Шапаренко під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"

У сезоні 2023/2024 Микола Шапаренко встиг зіграти лише вісім матчів, у яких зробив одну результативну передачу.

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