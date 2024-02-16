Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис назвал трансферную стоимость Шапаренко arrow

Суркис назвал трансферную стоимость Шапаренко

16 февраля 2024 13:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис назвал трансферную стоимость Шапаренко
Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко близок к полному восстановлению после травмы. Молодой футболист считается одним из самых талантливых игроков столичной команды. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис записал для хавбека аудио сообщение, информирует портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО". 

Николай Шапаренко в составе киевской команды готовится на сборах ко второй части сезона 2023/2024. В перерыве между товарищескими матчами полузащитник дал интервью, во время которого ему пришлось ответить на сообщение президента клуба. 

Что рассказал Игорь Суркис 

Глава "Динамо" пожелал Николаю Шапаренко как можно быстрее набрать оптимальную форму. Игорь Суркис считает 25-летнего футболиста одним из сильнейших полузащитников в Европе.

Игорь Суркис
Игорь Суркис на сборах команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

По мнению президента "бело-синих", Шапаренко должен обрести уверенность в собственных силах, которая у него была до тяжелой травмы. Игорь Суркис не сомневается, что Николая ждет большое будущее. 

"Если у кого-то клаусула 150 миллионов, у тебя должно быть 300 миллионов, — рассказал Игорь Суркис про трансферную стоимость футболиста.

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне 2023/2024 Николай Шапаренко успел сыграть всего восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу. 

Напомним, уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

Каталонская "Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры. 

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

Тренер Мирон Маркевич прокомментировал скандал в матче "Шахтера" и "Марселя". 

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансферы
Николай Шапаренко
Игорь Суркис

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме