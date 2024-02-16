Суркис назвал трансферную стоимость Шапаренко

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко близок к полному восстановлению после травмы. Молодой футболист считается одним из самых талантливых игроков столичной команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис записал для хавбека аудио сообщение, информирует портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО".

Николай Шапаренко в составе киевской команды готовится на сборах ко второй части сезона 2023/2024. В перерыве между товарищескими матчами полузащитник дал интервью, во время которого ему пришлось ответить на сообщение президента клуба.

Что рассказал Игорь Суркис

Глава "Динамо" пожелал Николаю Шапаренко как можно быстрее набрать оптимальную форму. Игорь Суркис считает 25-летнего футболиста одним из сильнейших полузащитников в Европе.

Игорь Суркис на сборах команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

По мнению президента "бело-синих", Шапаренко должен обрести уверенность в собственных силах, которая у него была до тяжелой травмы. Игорь Суркис не сомневается, что Николая ждет большое будущее.

"Если у кого-то клаусула 150 миллионов, у тебя должно быть 300 миллионов, — рассказал Игорь Суркис про трансферную стоимость футболиста.

Николай Шапаренко во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне 2023/2024 Николай Шапаренко успел сыграть всего восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

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