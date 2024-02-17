Судаков іде із Шахтаря — відомий новий претендент на українця

Георгій Судаков у матчі проти "Марселя". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков отримав ще кілька варіантів для продовження кар'єри. Він може приєднатися до ще одного колишнього гравця "гірників".

На Судакова претендують не лише італійські клуби, повідомляє A Bola.

Георгій Судаков залишається головним трансферним активом донецького "Шахтаря". Інтерес до 21-річного футболіста приписують італійським "Ювентусу" та "Наполі", мюнхенській "Баварії", а тепер і двом португальським клубам. "Гірники" хочуть заробити на продажу хавбека якомога вищу суму.

Георгій Судаков виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Судаков та Трубін в одному клубі

Спортивний журналіст Екрем Конур підтвердив, що португальські "Спортинг" та "Бенфіка" виявляють серйозний інтерес до Георгія Судакова. Перехід футболіста до одного з цих клубів може відбутися вже за декілька місяців.

Георгій Судаков розвиває атаку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Судаков нещодавно продовжив контракт із "Шахтарем" до літа 2028 року, але при цьому Георгій хоче спробувати сили у закордонному чемпіонаті. І "гірники" можуть відпустити свого вихованця, оскільки донецький клуб має гарні стосунки з "Бенфікою" після трансферу українського голкіпера Анатолія Трубіна. Стверджується, що "Шахтар" може отримати не лише гроші, а й відсоток від продажу Судакова.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков забив три м'ячі та зробив одну результативну передачу у 19 поєдинках за "Шахтар".

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