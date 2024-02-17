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Судаков уходит из Шахтера — известен новый претендент на украинца

17 февраля 2024 12:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков уходит из Шахтера — известен новый претендент на украинца
Георгий Судаков в матче против "Марселя". Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков получил еще несколько вариантов для продолжения карьеры. Он может присоединиться к еще одному бывшему игроку "горняков". 

На Судакова претендуют не только итальянские клубы, сообщает A Bola

Георгий Судаков остается главным трансферным активом донецкого "Шахтера". Интерес к 21-летнему футболисту приписывают итальянским "Ювентусу" и "Наполи", мюнхенской "Баварии", а теперь и двум португальским клубам. "Горняки" хотят заработать на продаже хавбека как можно более высокую сумму. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Судаков и Трубин в одном клубе 

Спортивный журналист Экрем Конур подтвердил, что португальские "Спортинг" и "Бенфика" проявляют серьезный интерес к Георгию Судакову. Переход футболиста в один из этих клубов может состояться уже через несколько месяцев. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков развивает атаку. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Судаков недавно продлил контракт с "Шахтером" до лета 2028 года, но при этом Георгий хочет попробовать силы в зарубежном чемпионате. И "горняки" могут отпустить своего воспитанника, поскольку у донецкого клуба хорошие отношения с "Бенфикой" после трансфера украинского голкипера Анатолия Трубина. Утверждается, что "Шахтер" может получить не только деньги, но и процент от последующей продажи Судакова. 

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 19 поединках за "Шахтер". 

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Георгий Судаков

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