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Шахтар врятував гру з Марселем у ЛЄ, забивши у доданий час

15 лютого 2024 21:43
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар врятував гру з Марселем у ЛЄ, забивши у доданий час
Гравці "Шахтаря" перед матчем із "Марселем". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграв із "Марселем". Матч пройшов у Гамбурзі.

"Шахтареві" не вдалося обіграти "Марсель", повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" — "Марсель"

Починаючи з перших хвилин поєдинку "Марсель" більше позиційно володів м'ячем, але створював мало моментів. "Шахтар" вибрав тактику вибігання в контратаки й завдяки цьому вони мали більше моментів.

На 28-й хвилині арбітр припустився дуже серйозної помилки, скасувавши гол "Шахтаря". Суддя свиснув щодо штрафного до того, як завершилася атака і був забитий м'яч.

Наприкінці першого тайму стався страшний епізод, коли зіткнулися Мумбання та Різник, але пощастило, що зіткнулися не головами.

У другому таймі "Марсель" швидко зміг відкрити рахунок. На 64-й хвилині Обамеянг замкнув простріл на дальній штанзі — 0:1.

Попри пропущений м'яч, "Шахтар" побіг відіграватися і через чотири хвилини зробив це. Після подачі м'яч отримав Матвієнко, і він пробив у дальній кут воріт — 1:1.

Надалі "Шахтар" мав перевагу, поки на 90-й хвилині Обамеянг не віддав чудового пасу на 11-метрову позначку на Ндіаї і той розстріляв ворота — 1:2.

Здавалося, що в матчі все вирішено, але в першій атаці "гірники" зрівняли рахунок. Після чудової подачі Зубкова з правого флангу Егіналду забив головою — 2:2.

"Шахтар" — "Марсель" — 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 92 — Обамеянг, 64, Ндіайє, 90

"Шахтар": Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 77), Матвієнко, Бондар, Азаров, Зубков, Степаненко (Назаріна, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90), Сікан (де Маседо, 77), Егіналдо.

"Марсель": Лопес, Клос, Жіго, Балерді, Мерлен, Кондогбіа, Харіт, Унаї, Луїс Енріке (Ндіай, 72), Обамеянг (Корреа, 90), Пемі (Меїте, 90).

Попередження: Балерді, 27, Коноплі, 49, Зубков, 78, Егіналдо, 90, Бондар, 90.

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