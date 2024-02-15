Шахтар врятував гру з Марселем у ЛЄ, забивши у доданий час
У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграв із "Марселем". Матч пройшов у Гамбурзі.
"Шахтареві" не вдалося обіграти "Марсель", повідомив портал Новини.LIVE.
👊 Нічія 2:2 у першому матчі з «Марселем» 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024
Усе вирішиться за тиждень у Франції.
⚽️ Матвієнко ⚽️ Егіналду #ШахтарМарсель | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/bDxLX01lYL
"Шахтар" — "Марсель"
Починаючи з перших хвилин поєдинку "Марсель" більше позиційно володів м'ячем, але створював мало моментів. "Шахтар" вибрав тактику вибігання в контратаки й завдяки цьому вони мали більше моментів.
На 28-й хвилині арбітр припустився дуже серйозної помилки, скасувавши гол "Шахтаря". Суддя свиснув щодо штрафного до того, як завершилася атака і був забитий м'яч.
Наприкінці першого тайму стався страшний епізод, коли зіткнулися Мумбання та Різник, але пощастило, що зіткнулися не головами.
У другому таймі "Марсель" швидко зміг відкрити рахунок. На 64-й хвилині Обамеянг замкнув простріл на дальній штанзі — 0:1.
Попри пропущений м'яч, "Шахтар" побіг відіграватися і через чотири хвилини зробив це. Після подачі м'яч отримав Матвієнко, і він пробив у дальній кут воріт — 1:1.
Надалі "Шахтар" мав перевагу, поки на 90-й хвилині Обамеянг не віддав чудового пасу на 11-метрову позначку на Ндіаї і той розстріляв ворота — 1:2.
Здавалося, що в матчі все вирішено, але в першій атаці "гірники" зрівняли рахунок. Після чудової подачі Зубкова з правого флангу Егіналду забив головою — 2:2.
"Шахтар" — "Марсель" — 2:2
Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 92 — Обамеянг, 64, Ндіайє, 90
"Шахтар": Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 77), Матвієнко, Бондар, Азаров, Зубков, Степаненко (Назаріна, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90), Сікан (де Маседо, 77), Егіналдо.
"Марсель": Лопес, Клос, Жіго, Балерді, Мерлен, Кондогбіа, Харіт, Унаї, Луїс Енріке (Ндіай, 72), Обамеянг (Корреа, 90), Пемі (Меїте, 90).
Попередження: Балерді, 27, Коноплі, 49, Зубков, 78, Егіналдо, 90, Бондар, 90.
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