Шахтар проти Марселя — відомі стартові склади команд

Олександр Зубков під час передматчевого тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у рамках першого матчу 1/8 Ліги Європи приймає у Гамбурзі французький "Марсель". Маріно Пушич та Дженнаро Гаттузо вже оголосили стартові склади своїх команд.

"Гірники" зіграють у цьому матчі максимально оптимальним складом, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Шахтар" проводить свій перший офіційний матч у 2024 році. За словами Маріно Пушича, недолік ігрової практики у "гірників" має компенсуватися граничною мотивацією та настроєм на гру.

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"Марсель" жодного разу не виграв у п'яти останніх поєдинках. Команда Дженнаро Гаттузо підійшла до цього поєдинку у кризі, що дає "гірникам" додаткові шанси на успіх.

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Склади на матч "Шахтар" — "Марсель"

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров — Степаненко (капітан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналдо — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

"Марсель": Пау Лопес — Клос, Жіго (капітан), Балерді — Енріке, Аріт, Кондогбіа, Унахі, Мерлен — Мумбанья, Обамеянг.

Тренер: Дженнаро Гаттузо.

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