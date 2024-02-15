Пушич розповів, як Шахтар планує обіграти Марсель

Пушич та капітан "Шахтаря" Бондаренко на пресконференції. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич розповів про шанси своєї команди на перемогу у першому матчі 1/8 Ліги Європи з "Марселем". Наставник розповів, як "гірники" можуть обіграти французького суперника.

Пушич пояснив, у чому його місія в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

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У четвер, 15 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 Ліги Європи, в якому "Шахтар" прийме у Німеччині "Марсель". Експерти вважають "гірників" аутсайдерами зустрічі, проте наставник української команди Маріно Пушич упевнений у шансах своїх підопічних на перемогу.

Що сказав Пушич про "Шахтар"

Тренер "гірників" наголосив на відсутності у "гірників" ігрового тонусу, оскільки команда не грала офіційні матчі останні кілька місяців. Також Маріно Пушич відзначив кризу "Марселя" та заявив, що українські футболісти зберігають високі шанси на перемогу.

Ракіцький бореться з одноклубником на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наставник "Шахтаря" заявив, що в команді є багато молодих і дуже амбітних гравців, які мріють про великі перемоги та хочуть розвиватися. Саме їхнє бажання досягти успіху разом з ідеями тренерського штабу можуть забезпечити "гірникам" перемогу.

Маріно Пушич бачить свою головну місію в Україні у тому, щоб розвивати місцевий футбол та зробити так, щоб "Шахтар" міг конкурувати з провідними командами Європи.

Маріно Пушич керує тренуванням "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наставник також має намір вивести на новий рівень бразильських новачків "Шахтаря". І якщо Марлон поки не готовий грати через травму, то вінгер Кевін найближчим часом може стати основним гравцем "гірників".

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