Пушич розповів, як Шахтар планує обіграти Марсель
Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич розповів про шанси своєї команди на перемогу у першому матчі 1/8 Ліги Європи з "Марселем". Наставник розповів, як "гірники" можуть обіграти французького суперника.
Пушич пояснив, у чому його місія в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".
У четвер, 15 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 Ліги Європи, в якому "Шахтар" прийме у Німеччині "Марсель". Експерти вважають "гірників" аутсайдерами зустрічі, проте наставник української команди Маріно Пушич упевнений у шансах своїх підопічних на перемогу.
Що сказав Пушич про "Шахтар"
Тренер "гірників" наголосив на відсутності у "гірників" ігрового тонусу, оскільки команда не грала офіційні матчі останні кілька місяців. Також Маріно Пушич відзначив кризу "Марселя" та заявив, що українські футболісти зберігають високі шанси на перемогу.
Наставник "Шахтаря" заявив, що в команді є багато молодих і дуже амбітних гравців, які мріють про великі перемоги та хочуть розвиватися. Саме їхнє бажання досягти успіху разом з ідеями тренерського штабу можуть забезпечити "гірникам" перемогу.
Маріно Пушич бачить свою головну місію в Україні у тому, щоб розвивати місцевий футбол та зробити так, щоб "Шахтар" міг конкурувати з провідними командами Європи.
Наставник також має намір вивести на новий рівень бразильських новачків "Шахтаря". І якщо Марлон поки не готовий грати через травму, то вінгер Кевін найближчим часом може стати основним гравцем "гірників".
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