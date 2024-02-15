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Пушич рассказал, как Шахтер планирует обыграть Марсель

15 февраля 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пушич рассказал, как Шахтер планирует обыграть Марсель
Пушич и капитан "Шахтера" Бондаренко на пресс-конференции. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич рассказал о шансах своей команды на победу в первом матче 1/8 Лиги Европы с "Марселем". Наставник рассказал, как "горняки" могут обыграть французского соперника. 

Пушич объяснил, в чем заключается его миссия в Украине, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Шахтера". 

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В четверг, 15 февраля, состоится первый поединок 1/8 Лиги Европы, в котором "Шахтер" примет в Германии "Марсель". Эксперты считают "горняков" аутсайдерами встречи, однако наставник украинской команды Марино Пушич уверен в шансах своих подопечных на победу. 

Что сказал Пушич о "Шахтере" 

Тренер "горняков" отметил отсутствие у "горняков" игрового тонуса, поскольку команда не играла официальные матчи последние несколько месяцев. Также Марино Пушич отметил кризис "Марселя" и заявил, что украинские футболисты сохраняют хорошие шансы на победу. 

Ярослав Ракицкий
Ракицкий борется с одноклубником на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Наставник "Шахтера" заявил, что в команде есть много молодых и очень амбициозных игроков, которые мечтают о больших победах и хотят развиваться. Именно их желание добиться успеха вместе с идеями тренерского штаба могут обеспечить "горнякам" победу.

Марино Пушич видит свою главную миссию в Украине в том, чтобы развивать местный футбол и сделать так, чтобы "Шахтер" мог конкурировать с ведущими командами Европы. 

Марино Пушич
Марино Пушич руководит тренировкой "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Наставник также собирается вывести на новый уровень бразильских новичков "Шахтера". И если Марлон пока не готов играть из-за травмы, то вингер Кевин в ближайшее время может стать основным игроком "горняков". 

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель принял важное решение о будущем после поражения от "Лацио". 

Лука Модрич летом уйдет из "Реала" — хорват уже выбрал новый клуб. 

Болельщики смогут увидеть матч Лиги Европы "Шахтер" — "Марсель" онлайн в прямой трансляции. 

Каталонская "Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран. 

спорт
футбол
ФК Шахтер
Лига Европы
Марино Пушич

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