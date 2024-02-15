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Шахтер против Марселя — известны стартовые составы команд

15 февраля 2024 18:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер против Марселя — известны стартовые составы команд
Александр Зубков во время предматчевой тренировки. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" в рамках первого матча 1/8 Лиги Европы принимает в Гамбурге французский "Марсель". Марино Пушич и Дженнаро Гаттузо уже объявили стартовые составы своих команд. 

"Горняки" сыграют в этом матче максимально оптимальным составом, сообщает портал Новини.LIVE. 

"Шахтер" проводит свой первый официальным матч в 2024 году. По словам Марино Пушича, недостаток игровой практики у "горняков" должен компенсироваться предельной мотивацией и настроем на игру. 

Лассина Траоре
Лассина Траоре оказался на скамейке запасных. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Марсель" ни разу не выиграл в пяти последних поединках. Команда Дженнаро Гаттузо подошла к этому поединку в кризисе, что дает "горнякам" дополнительные шансы на успех. 

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. 

Составы на матч "Шахтер" — "Марсель" 

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо — Сикан. 

Тренер: Марино Пушич. 

"Марсель": Пау Лопес — Клосс, Жиго (капитан), Балерди — Энрике, Арит, Кондогбиа, Унахи, Мерлен — Мумбанья, Обамеянг. 

Тренер: Дженнаро Гаттузо. 

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