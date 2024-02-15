Шахтер против Марселя — известны стартовые составы команд

Александр Зубков во время предматчевой тренировки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" в рамках первого матча 1/8 Лиги Европы принимает в Гамбурге французский "Марсель". Марино Пушич и Дженнаро Гаттузо уже объявили стартовые составы своих команд.

"Горняки" сыграют в этом матче максимально оптимальным составом, сообщает портал Новини.LIVE.

"Шахтер" проводит свой первый официальным матч в 2024 году. По словам Марино Пушича, недостаток игровой практики у "горняков" должен компенсироваться предельной мотивацией и настроем на игру.

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"Марсель" ни разу не выиграл в пяти последних поединках. Команда Дженнаро Гаттузо подошла к этому поединку в кризисе, что дает "горнякам" дополнительные шансы на успех.

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Составы на матч "Шахтер" — "Марсель"

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

"Марсель": Пау Лопес — Клосс, Жиго (капитан), Балерди — Энрике, Арит, Кондогбиа, Унахи, Мерлен — Мумбанья, Обамеянг.

Тренер: Дженнаро Гаттузо.

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