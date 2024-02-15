Шахтер спас игру с Марселем в ЛЕ, забив в добавленное время

Игроки "Шахтера" перед матчем с "Марселем". Фото: "Шахтер"

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл с "Марселем". Матч прошел в Гамбурге.

"Шахтеру" не удалось обыграть "Марсель", сообщил портал Новини.LIVE.

👊 Нічия 2:2 у першому матчі з «Марселем» 👊



Усе вирішиться за тиждень у Франції.



⚽️ Матвієнко ⚽️ Егіналду#ШахтарМарсель | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/bDxLX01lYL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024

"Шахтер" — "Марсель"

Начиная с первых минут поединка "Марсель" больше позиционно владел мячом, но создавал мало моментов. "Шахтер" выбрал тактику выбегания в контратаки и благодаря этому у них было больше моментов.

На 28-й минуте арбитр допустил очень серьезную ошибку, отменив гол "Шахтера". Судья свистнул о штрафном до того, как завершилась атака и был забит мяч.

В концовке первого тайма произошел страшный эпизод, когда столкнулись Мумбанья и Ризнык, но повезло, что столкнулись не головами.

Во втором тайме "Марсель" быстро смог открыть счет. На 64-й минуте Обамеянг замкнул прострел на дальней штанге — 0:1.

Несмотря на пропущенный мяч "Шахтер" побежал отыгрываться и через четыре минуты сделал это. После подачи мяч получил Матвиенко, и он пробил в дальний угол ворот — 1:1.

В дальнейшее время "Шахтер" имел преимущество, пока на 90-й минуте Обамеянг не отдал отличный пас на 11-метровую отметку на Ндиайе и тот расстрелял ворота — 1:2.

Казалось, что в матче все решено, но в первой же атаке "горняки" сравняли счет. После отличной подачи Зубкова с правого фланга Эгиналду забил головой — 2:2.

"Шахтер" — "Марсель" — 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 92 — Обамеянг, 64, Ндиайе, 90

"Шахтер": Ризнык, Конопля (Гочолейшвили, 77), Матвиенко, Бондарь, Азаров, Зубков, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90), Сикан (де Маседо, 77), Эгиналдо.

"Марсель": Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен, Кондогбиа, Харит, Унаи, Луис Энрике (Ндиай, 72), Обамеянг (Корреа, 90), Пеми (Меите, 90).

Предупреждения: Балерди, 27, Конопля, 49, Зубков, 78, Эгиналдо, 90, Бондарь, 90.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд.

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