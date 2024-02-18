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Челсі вирішив продати Мудрика

18 лютого 2024 13:05
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Агабекян Карен
редактор
Челсі вирішив продати Мудрика
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик невдовзі може залишити свою команду. У футболісті розчаровані.

Йдеться про повноцінний трансфер, повідомило GiveMeSport.

Українець не виходив на поле в останніх чотирьох матчах, одного разу не потрапивши до заявки та ще у трьох залишившись на лаві запасних.

"Челсі" більше не вірить у Мудрика

За інформацією джерела, у "Челсі" керівники клубу почали розглядати можливість продажу Мудрика у літнє трансферне вікно.

У клубі зазначили, що ситуацію Мудрика погіршила його непослідовність у дні матчів. У команді тепер не впевнені, що Михайло має майбутнє в їхньому складі.

Мудрик у поточному сезоні зіграв за "Челсі" у 25 матчах, де забив чотири голи та зробив три асисти.

У турнірній таблиці чемпіонату Англії "Челсі" посідає 10-те місце, відстаючи на два очки від зони єврокубків і на 22 бали від "Ліверпуля", що йде першим.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина хрестили доньку Марію у Києві.

Георгій Судаков виходить із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Каталонська "Барселона обрала нового тренера, з яким зараз веде переговори.

Вже влітку Віктор Циганков змінить клуб, а Артем Довбик може залишитись у "Жироні".

Михайло Мудрик
Футбол трансфери
Челсі
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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