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Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер

19 лютого 2024 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер
Анатолій Трубін на розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Бенфіки" готується до продажу декількох футболістів основного складу. Багато клубів цікавляться гравцями португальського клубу, й Анатолій Трубін не є виключенням.

Українець отримає одразу кілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Tutto Mercato.

Анатолій Трубін лише за неповний сезон став однією з головних зірок "Бенфіки". Португальський клуб майже завжди охоче продає своїх провідних гравців, щоби заробити кошти на існування. Вже влітку 21-річний українець зможе змінити клуб.

Які клуби претендують на Трубіна

За словами португальських журналістів, "Бенфіка" вже веде переговори з потенційними покупцями на українського голкіпера. Анатолій Трубін встановив серйозне досягнення і відбив уже три пенальті у чемпіонаті Португалії. Впевнена гра воротаря зробила його кумиром уболівальників "Бенфіки" та привернула до футболіста увагу європейських грандів.

Анатолій Трубін
Гравці "Бенфіки" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

У послугах Анатолія Трубіна зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед", який шукає заміну Андре Онана. Також до українського гравця придивляється міланський "Інтер". Найбільшу активність в організації трансферу голкіпера має мюнхенська "Баварія", яка вважає українця ідеальною заміною Мануелю Ноєру.

"Бенфіка" чекає пропозиції щодо Трубіна. Орієнтовна трансферна вартість Анатолія складає 25 млн євро, але португальці хочуть більше заробити на продажі гравця.

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Анатолій Трубін

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