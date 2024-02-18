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Трубін припустився жахливої помилки, і Бенфіка пропустила — відео

18 лютого 2024 23:01
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Агабекян Карен
редактор
Трубін припустився жахливої помилки, і Бенфіка пропустила — відео
Гравці "Бенфіки" перед матчем із "Візелою". Фото: "Бенфіка"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лісабонська "Бенфіка" у матчі чемпіонату Португалії грала з "Візелою". У складі господарів на поле вийшов із перших хвилин український голкіпер Анатолій Трубін.

"Бенфіці" вдалося розгромити суперника, але українець припустився жахливої помилки, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що у складі "Візели" з перших хвилин матчу грав українець Орест Лебеденко.

Бенфіка перевершила опонента

"Бенфіка" спромоглася забезпечити собі необхідний результат ще в першому таймі. Рахунок у матчі відкрив колишній футболіст донецького "Шахтаря" Нерес. Потім Отаменді подвоїв перевагу, а Гупея потроїв.

Наприкінці першого тайму "Візела" кинула грати, і в доданий до нього час відзначилися Нерес і Рафа Сілва.

Після чудового першого тайму команда з Лісабона розслабилася та пропустила. Трубін припустився грубої помилки при винесенні м'яча і подарував його суперникам, які реалізували момент.

Український голкіпер виправився на 71-й хвилині, коли суддя призначив пенальті у його ворота за фол Морато. Анатолій парирував удар.

Наприкінці другого тайму Нерес віддав другу в матчі гольову передачу на Леонардо, і той зробив рахунок — 6:1.

"Бенфіка" — "Візела" — 6:1

Голи: Нерес, 16, 45+1, Отаменді, 25, Гувея, 30, Рафа Сілва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 — Ессенд, 48

Нереалізований пенальті: Ессенд, 71 ("Візела")

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футбол
Португалія
Бенфіка
Анатолій Трубін
українські легіонери (футбол)

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