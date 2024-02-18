Трубин допустил ужасную ошибку, и Бенфика пропустила — видео
Лиссабонская "Бенфика" в матче чемпионата Португалии играла с "Визелой". В составе хозяев на поле вышел с первых минут украинский голкипер Анатолий Трубин.
"Бенфике" удалось разгромить соперника, но украинец допустил ужасную ошибку, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что в составе "Визелы" с первых минут матча играл украинец Орест Лебеденко.
Бенфика превзошла оппонента
"Бенфика" смогла обеспечить себе необходимый результат еще в первом тайме. Счет в матче открыл бывший футболист донецкого "Шахтера" Нерес. Затем Отаменди удвоил преимущество, а Гупея утроил.
В конце первого тайма "Визела" бросила играть, и в добавленное е нему время отличились Нерес и Рафа Силва.
После великолепного первого тайма команда из Лиссабона расслабилась и пропустила. Трубин допустил грубейшую ошибку при выносе мяча и подарил его соперникам, которые реализовали момент.
Украинский голкипер исправился на 71-й минуте, когда судья назначил пенальти в его ворота за фол Морато. Анатолий парировал удар.
Trubin 🧤— Águiadonorte (@aguiadonorte_) February 18, 2024
Benfica 5-1 Vizela (71 minutos) pic.twitter.com/8I43MJzW64
В концовке второго тайма Нерес отдал вторую в матче голевую передачу на Леонардо, и тот сделал счет — 6:1.
"Бенфика" — "Визела" — 6:1
Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 – Эссенд, 48
Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 ("Визела")
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