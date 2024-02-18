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Трубин допустил ужасную ошибку, и Бенфика пропустила — видео

18 февраля 2024 23:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин допустил ужасную ошибку, и Бенфика пропустила — видео
Игроки "Бенфики" перед матчем с "Визелой". Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лиссабонская "Бенфика" в матче чемпионата Португалии играла с "Визелой". В составе хозяев на поле вышел с первых минут украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфике" удалось разгромить соперника, но украинец допустил ужасную ошибку, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что в составе "Визелы" с первых минут матча играл украинец Орест Лебеденко.

Бенфика превзошла оппонента

"Бенфика" смогла обеспечить себе необходимый результат еще в первом тайме. Счет в матче открыл бывший футболист донецкого "Шахтера" Нерес. Затем Отаменди удвоил преимущество, а Гупея утроил.

В конце первого тайма "Визела" бросила играть, и в добавленное е нему время отличились Нерес и Рафа Силва.

После великолепного первого тайма команда из Лиссабона расслабилась и пропустила. Трубин допустил грубейшую ошибку при выносе мяча и подарил его соперникам, которые реализовали момент.

Украинский голкипер исправился на 71-й минуте, когда судья назначил пенальти в его ворота за фол Морато. Анатолий парировал удар.

В концовке второго тайма Нерес отдал вторую в матче голевую передачу на Леонардо, и тот сделал счет — 6:1.

"Бенфика" — "Визела" — 6:1

Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 – Эссенд, 48

Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 ("Визела")

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его супруга Екатерина покрестили дочь Марию в Киеве.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Каталонская "Барселона" выбрала нового тренера, с которым сейчас ведет переговоры.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".

футбол
Португалия
Бенфика
Анатолий Трубин
украинские легионеры (футбол)

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