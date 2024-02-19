Мессі назвав свого наступника у Барселоні

Ліонель Мессі у складі "Інтер Маямі". Фото: instagram.com/leomessi/

Форвард американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі оцінив прогрес одного з молодих футболістів "Барселони". Аргентинський гравець не сумнівається, що молода зірка каталонської команди стане лідером "синьо-гранатових".

Лео Мессі відзначив цілеспрямованість Ламіна Ямала, повідомляє Mundo Deportivo.

Колишній футболіст "Барселони" Ліонель Мессі вважає, що каталонський клуб чекає на світле майбутнє, поки футбольна школа "синьо-гранатових" під назвою "Ла Масія" продовжує продуктивно працювати. Одним із її випускників став 16-річний атакувальний півзахисник Ламін Ямал.

Що Мессі сказав про свого "спадкоємця"

Ліонель Мессі відзначив прогрес Ламіна Ямала та заявив, що його не здивували успіхи молодого футболіста. Аргентинець запам'ятав цього гравця ще коли сам виступав у складі "Барселони", а Ямал дорослішав у "Ла Масії".

"Більшість уболівальників дізналися про Ямалу лише рік тому. Однак я пам'ятаю його ще зовсім юним, і навіть у тому віці Ламін виділявся на фоні однолітків. В одному з матчів його команда грала проти "Реала", і Ямал забив три красиві голи. На нього чекає. велике майбутнє, як і "Барселону". Але важливо дати гравцеві розкритися, підтримувати його", — розповів Ліонель Мессі.

Ламін Ямал у матчі за "Барселону". Фото: REUTERS/Miguel Vidal

У сезоні 2023/2024 Ламін Ямал зіграв за "Барселону" 34 поєдинки у всіх турнірах. Він забив п'ять м'ячів та зробив стільки ж результативних передач.

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