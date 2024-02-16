Луїс Суарес розповів про завершення кар'єри

Луїс Суарес і Ліонель Мессі під час тренування. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Новачок американської команди "Інтер Маямі" Луїс Суарес готовий "повісити бутси на цвях" найближчим часом. Уругваєць зізнався, що вже думає про завершення кар'єри.

Суарес розповів, коли піде з футболу і чим займеться після цього, повідомляє Goal.

Колишній форвард каталонської "Барселони" Луїс Суарес має намір завершити кар'єру. Нещодавно він перейшов до "Інтер Маямі", і команда MLS стане для нього останньою. Вже за рік уругваєць готовий піти з професійного спорту.

Суарес з Мессі, Альбою та Бускетсом. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Суарес назвав причину завершення кар'єри

Уругваєць став одним із найрезультативніших бомбардирів у новітній історії футболу. Найкращі роки його кар'єри припали на виступи в амстердамському "Аяксі", англійському "Ліверпулі" та каталонській "Барселоні".

"Я вже розповів сім'ї про своє рішення. Ми всі обговорили. Це було важко прийняти, але "Інтер" стане моїм останнім клубом. Якось один досвідчений футболіст сказав мені, що не можна підготуватися до відходу з футболу. Тепер я це розумію", — пояснив Луїс Суарес.

Уругваєць пояснив, що вже не витримує серйозних навантажень і довго відновлюється після матчів. Однак він збирається залишитись у футболі навіть після завершення кар'єри футболіста.

Після виходу з "Барселони" форвард встиг стати чемпіоном Іспанії в мадридському "Атлетіко", захищав кольори уругвайського "Насьйоналя" та бразильського "Греміо". Суарес перейшов до "Інтера" першого січня 2024 року на правах вільного агента. Його контракт діє до кінця року. Уругваєць виступатиме в одній команді зі своїми друзями — Ліонелем Мессі, Жорді Альбою та Серхіо Бускетсом.

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