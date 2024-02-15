Кривцов більше не гратиме з Мессі — куди перейде українець

Сергій Кривцов в "Інтері Маямі". Фото: instagram.com/kriva4/

Досвідчений захисник Сергій Кривцов може змінити клуб уже найближчим часом. Футболіст збірної України опинився у списку гравців, яких "Інтер Маямі" готовий продати.

Клуб Девіда Бекхема хоче скоротити зарплатну відомість, повідомляє The Athletic.

Вихованець запорізького "Металурга" Сергій Кривцов опинився у списку футболістів, яких "Інтер Маямі" може продати достроково. Клуб готовий піти на цей крок, щоб відповідати правилам MLS.

Футболісти "Інтера" перед матчем. Фото: instagram.com/kriva4/

Майбутнє Кривцова

"Інтеру" необхідно скоротити загальний рівень зарплатних виплат. Оскільки клуб не готовий відмовитись від своїх зіркових ветеранів, на трансфер можуть бути виставлені менш відомі гравці. Зокрема, йдеться і про українця Сергія Кривцова.

Колишній захисник донецького "Шахтаря" перейшов до "Інтер Маямі" рік тому. Сергій Кривцов встиг забити дебютний гол за американський клуб та допоміг йому виграти Кубок Ліг Північної Америки. Він грає в одній команді з Ліонелем Мессі, Луїсом Суаресом, Жорді Альбою та Серхіо Бускетсом.

Окрім Сергія Кривцова, у списку опинилися ДеАндре Едлін, Роберт Тейлор, Грегор та Жан Мота. Два останні гравці є головними кандидатами на зміну клубу. У разі, якщо Кривцову все ж таки доведеться покинути Маямі, він може повернутися продовжити кар'єру в іншому клубі MLS або перейти в команду із Саудівської Аравії.

Майбутнє Кривцова стане відомим до 22 лютого. Саме цього дня "Інтер" зіграє з "Реал Солт-Лейк-Сіті".

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