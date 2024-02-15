Кривцов больше не будет играть с Месси — куда перейдет украинец
Опытный защитник Сергей Кривцов может сменить клуб уже в ближайшее время. Футболист сборной Украины оказался в списке игроков, которых "Интер Майами" готов продать.
Клуб Дэвида Бекхэма хочет сократить зарплатную ведомость, сообщает The Athletic.
Воспитанник запорожского "Металлурга" Сергей Кривцов оказался в списке футболистов, которых "Интер Майами" может досрочно продать. Клуб готов пойти на этот шаг для того, чтобы соответствовать правилам MLS.
Будущее Кривцова
"Интеру" необходимо сократить общий уровень зарплатных выплат. Поскольку клуб не готов отказаться от своих звездных ветеранов, на трансфер могут быть выставлены менее известные игроки. В частности, речь идет и об украинце Сергее Кривцове.
Бывший защитник донецкого "Шахтера" перешел в "Интер Майами" год назад. Сергей Кривцов успел забить дебютный гол за американский клуб и помог ему выиграть Кубок Лиг Северной Америки. Он играет в одной команде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.
Помимо Сергея Кривцова, в списке оказались ДеАндре Едлин, Роберт Тейлор, Грегор и Жан Мота. Два последних игрока являются главными кандидатами на смену клуба. В случае, если Кривцову все же придется покинуть Майами, он может вернуться продолжить карьеру в другом клубе MLS или перейти в команду из Саудовской Аравии.
Будущее Кривцова станет известно до 22 февраля. Именно в этот день "Интер" сыграет с "Реал Солт-Лейк-Сити".
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