Кривцов больше не будет играть с Месси — куда перейдет украинец

Сергей Кривцов в "Интере Майами". Фото: instagram.com/kriva4/

Опытный защитник Сергей Кривцов может сменить клуб уже в ближайшее время. Футболист сборной Украины оказался в списке игроков, которых "Интер Майами" готов продать.

Клуб Дэвида Бекхэма хочет сократить зарплатную ведомость, сообщает The Athletic.

Воспитанник запорожского "Металлурга" Сергей Кривцов оказался в списке футболистов, которых "Интер Майами" может досрочно продать. Клуб готов пойти на этот шаг для того, чтобы соответствовать правилам MLS.

Футболисты "Интера" перед матчем. Фото: instagram.com/kriva4/

Будущее Кривцова

"Интеру" необходимо сократить общий уровень зарплатных выплат. Поскольку клуб не готов отказаться от своих звездных ветеранов, на трансфер могут быть выставлены менее известные игроки. В частности, речь идет и об украинце Сергее Кривцове.

Бывший защитник донецкого "Шахтера" перешел в "Интер Майами" год назад. Сергей Кривцов успел забить дебютный гол за американский клуб и помог ему выиграть Кубок Лиг Северной Америки. Он играет в одной команде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Помимо Сергея Кривцова, в списке оказались ДеАндре Едлин, Роберт Тейлор, Грегор и Жан Мота. Два последних игрока являются главными кандидатами на смену клуба. В случае, если Кривцову все же придется покинуть Майами, он может вернуться продолжить карьеру в другом клубе MLS или перейти в команду из Саудовской Аравии.

Будущее Кривцова станет известно до 22 февраля. Именно в этот день "Интер" сыграет с "Реал Солт-Лейк-Сити".

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