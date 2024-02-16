Луис Суарес рассказал о завершении карьеры

Луис Суарес и Лионель Месси во время тренировки. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Новичок американской команды "Интер Майами" Луис Суарес готов "повесить бутсы на гвоздь" в ближайшее время. Уругваец признался, что уже думает о завершении карьеры.

Суарес рассказал, когда уйдет из футбола и чем займется после этого, сообщает Goal.

Бывший форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес собирается завершить карьеру. Недавно он перешел в "Интер Майами", и команда MLS станет для него последней. Уже через год уругваец готов уйти из профессионального спорта.

Суарес с Месси, Альбой и Бускетсом. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Суарес назвал причину завершения карьеры

Уругваец стал одним из самых результативных бомбардиров в новейшей истории футбола. Лучшие годы его карьеры пришлись на выступления в амстердамском "Аяксе", английском "Ливерпуле" и каталонской "Барселоне".

"Я уже рассказал семье о своем решении. Мы все обсудили. Это было тяжело принять, но "Интер" станет моим последним клубом. Однажды один опытный футболист сказал мне, что нельзя подготовиться к уходу из футбола. Теперь я это понимаю", — объяснил Луис Суарес.

Уругваец объяснил, что уже не выдерживает серьезные нагрузки и долго восстанавливается после матчей. Однако он собирается остаться в футболе даже после завершения карьеры футболиста.

После ухода из "Барселоны" форвард успел стать чемпионом Испании в мадридском "Атлетико", защищал цвета уругвайского "Насьоналя" и бразильского "Гремио". Суарес перешел в "Интер" первого января 2024 года на правах свободного агента. Его контракт действует до конца года. Уругваец будет выступать в одной команде со своими друзьями — Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

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