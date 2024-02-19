Месси назвал своего преемника в Барселоне

Лионель Месси в составе "Интер Майами". Фото: instagram.com/leomessi/

Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси оценил прогресс одного из молодых футболистов "Барселоны". Аргентинский игрок не сомневается, что молодая звезда каталонской команды станет лидером "сине-гранатовых".

Лео Месси отметил целеустремленность Ламина Ямала, сообщает Mundo Deportivo.

Бывший футболист "Барселоны" Лионель Месси считает, что каталонский клуб ждет светлое будущее, пока футбольная школа "сине-гранатовых" под названием "Ла Масия" продолжает продуктивно работать. Одним из ее выпускников стал 16-летний атакующий полузащитник Ламин Ямал.

Что Месси сказал про своего "наследника"

Лионель Месси отметил прогресс Ламина Ямала и заявил, что его не удивили успехи молодого футболиста. Аргентинец запомнил этого игрока еще когда сам выступал в составе "Барселоны", а Ямал взрослел в "Ла Масии".

"Большинство болельщиков узнали о Ямале только год назад. Однако я помню его еще совсем юным, и даже в том возрасте Ламин выделялся на фоне сверстников. В одном из матчей его команда играла против "Реала", и Ямал забил три красивых гола. Его ждет большое будущее, как и "Барселону". Но важно дать игроку раскрыться, поддерживать его", — рассказал Лионель Месси.

Ламин Ямал в матче за "Барселону". Фото: REUTERS/Miguel Vidal

В сезоне 2023/2024 Ламин Ямал сыграл за "Барселону" 34 поединка во всех турнирах. Он забил пять мячей и сделал столько же результативных передач.

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