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Месси назвал своего преемника в Барселоне

19 февраля 2024 11:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси назвал своего преемника в Барселоне
Лионель Месси в составе "Интер Майами". Фото: instagram.com/leomessi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси оценил прогресс одного из молодых футболистов "Барселоны". Аргентинский игрок не сомневается, что молодая звезда каталонской команды станет лидером "сине-гранатовых". 

Лео Месси отметил целеустремленность Ламина Ямала, сообщает Mundo Deportivo

Бывший футболист "Барселоны" Лионель Месси считает, что каталонский клуб ждет светлое будущее, пока футбольная школа "сине-гранатовых" под названием "Ла Масия" продолжает продуктивно работать. Одним из ее выпускников стал 16-летний атакующий полузащитник Ламин Ямал. 

Что Месси сказал про своего "наследника" 

Лионель Месси отметил прогресс Ламина Ямала и заявил, что его не удивили успехи молодого футболиста. Аргентинец запомнил этого игрока еще когда сам выступал в составе "Барселоны", а Ямал взрослел в "Ла Масии". 

"Большинство болельщиков узнали о Ямале только год назад. Однако я помню его еще совсем юным, и даже в том возрасте Ламин выделялся на фоне сверстников. В одном из матчей его команда играла против "Реала", и Ямал забил три красивых гола. Его ждет большое будущее, как и "Барселону". Но важно дать игроку раскрыться, поддерживать его", — рассказал Лионель Месси. 

Ламин Ямал
Ламин Ямал в матче за "Барселону". Фото: REUTERS/Miguel Vidal

В сезоне 2023/2024 Ламин Ямал сыграл за "Барселону" 34 поединка во всех турнирах. Он забил пять мячей и сделал столько же результативных передач. 

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