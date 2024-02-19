Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер

Анатолий Трубин на разминке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Руководство "Бенфики" готовится к продаже нескольких футболистов основного состава. Многие клубы интересуются игроками португальского клуба, и Анатолий Трубин не является исключением.

Украинец получит сразу несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Tutto Mercato.

Анатолий Трубин всего за неполный сезон стал одной из главных звезд "Бенфики". Португальский клуб почти всегда охотно продает своих ведущих игроков, чтобы заработать средства на существование. Уже летом 21-летний украинец сможет сменить клуб.

Какие клубы претендуют на Трубина

Согласно утверждениям португальских журналистов, "Бенфика" уже ведет переговоры с потенциальными покупателями на украинского голкипера. Анатолий Трубин установил серьезное достижение и отразил уже три пенальти в чемпионате Португалии. Уверенная игра вратаря сделала его кумиром болельщиков "Бенфики" и привлекла к футболисту внимание европейских грандов.

Игроки "Бенфики" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

В услугах Анатолий Трубина заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", который ищет замену Андре Онана. Также к украинскому игроку присматривается миланский "Интер". Наибольшую активность в организации трансфера голкипера проявляет мюнхенская "Бавария", которая считает украинца идеальной заменой Мануэлю Нойеру.

"Бенфика" ждет предложения по Трубину. Ориентировочная трансферная стоимость Анатолия составляет 25 млн евро, но португальцы хотят больше заработать на продаже игрока.

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