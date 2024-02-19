Девушка футболиста Динамо опубликовала пикантные фото
Киевское "Динамо" проводит заключительную часть сборов перед второй частью текущего футбольного сезона. Назар Волошин работает на тренировках, а его девушка Лиза Кандыба радует своего мужчину откровенными фотографиями.
Пикантные снимки появились в официальном Instagram-аккаунте звезды социальных сетей.
Киевская светская львица Лиза Кандыба, которая известна благодаря романтическим отношениям с футболистом "Динамо" Назаром Волошиным, снова удивила своих подписчиков. На этот раз модель опубликовала серию провокационных фотографий, которые могли понравиться всем ее поклонникам мужского пола.
Пикантная фотосессия девушки
На снимках Лиза Кандыба позирует в откровенном виде. Девушка приняла соблазнительные позы, которые оттеняет полумрак ее ванной. Из одежды на возлюбленной украинского спортсмена только полупрозрачная футболка и нижнее белье. Кандыба позже удалила фотографии, но ее подписчики к тому времени распространили снимки.
Ранее Лиза Кандыба попала в скандал после того, как решила на большой скорости прокатиться в центре Киева в комендантский час.
Назар Волошин является воспитанником "Динамо". В сезоне 2023/2024 молодой футболист 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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