Девушка футболиста Динамо опубликовала пикантные фото

Лиза Кандиба позирует для глянцевого снимка. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Киевское "Динамо" проводит заключительную часть сборов перед второй частью текущего футбольного сезона. Назар Волошин работает на тренировках, а его девушка Лиза Кандыба радует своего мужчину откровенными фотографиями.

Пикантные снимки появились в официальном Instagram-аккаунте звезды социальных сетей.

Киевская светская львица Лиза Кандыба, которая известна благодаря романтическим отношениям с футболистом "Динамо" Назаром Волошиным, снова удивила своих подписчиков. На этот раз модель опубликовала серию провокационных фотографий, которые могли понравиться всем ее поклонникам мужского пола.

Лиза Кандиба позирует в ванной. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Пикантная фотосессия девушки

На снимках Лиза Кандыба позирует в откровенном виде. Девушка приняла соблазнительные позы, которые оттеняет полумрак ее ванной. Из одежды на возлюбленной украинского спортсмена только полупрозрачная футболка и нижнее белье. Кандыба позже удалила фотографии, но ее подписчики к тому времени распространили снимки.

Ранее Лиза Кандыба попала в скандал после того, как решила на большой скорости прокатиться в центре Киева в комендантский час.

Назар Волошин на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Назар Волошин является воспитанником "Динамо". В сезоне 2023/2024 молодой футболист 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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