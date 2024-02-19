Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Девушка футболиста Динамо опубликовала пикантные фото arrow

Девушка футболиста Динамо опубликовала пикантные фото

19 февраля 2024 14:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Девушка футболиста Динамо опубликовала пикантные фото
Лиза Кандиба позирует для глянцевого снимка. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" проводит заключительную часть сборов перед второй частью текущего футбольного сезона. Назар Волошин работает на тренировках, а его девушка Лиза Кандыба радует своего мужчину откровенными фотографиями. 

Пикантные снимки появились в официальном Instagram-аккаунте звезды социальных сетей. 

Киевская светская львица Лиза Кандыба, которая известна благодаря романтическим отношениям с футболистом "Динамо" Назаром Волошиным, снова удивила своих подписчиков. На этот раз модель опубликовала серию провокационных фотографий, которые могли понравиться всем ее поклонникам мужского пола. 

Лиза Кандиба
Лиза Кандиба позирует в ванной. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Пикантная фотосессия девушки 

На снимках Лиза Кандыба позирует в откровенном виде. Девушка приняла соблазнительные позы, которые оттеняет полумрак ее ванной. Из одежды на возлюбленной украинского спортсмена только полупрозрачная футболка и нижнее белье. Кандыба позже удалила фотографии, но ее подписчики к тому времени распространили снимки. 

Ранее Лиза Кандыба попала в скандал после того, как решила на большой скорости прокатиться в центре Киева в комендантский час. 

Назар Волошин
Назар Волошин на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Назар Волошин является воспитанником "Динамо". В сезоне 2023/2024 молодой футболист 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

"Челси" решил продать Мудрика. 

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию в Киеве.

спорт
футбол
Динамо
жены футболистов
Назарий Волошин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме