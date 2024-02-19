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Дівчина футболіста Динамо опублікувала пікантні фото

19 лютого 2024 14:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дівчина футболіста Динамо опублікувала пікантні фото
Ліза Кандиба позує для знімка. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" проводить заключну частину зборів перед другою частиною футбольного сезону. Назар Волошин працює на тренуваннях, а його дівчина Ліза Кандиба тішить свого молодого чоловіка відвертими фотографіями.

Пікантні знімки з'явилися в офіційному Instagram-акаунті зірки соціальних мереж.

Київська світська левиця Ліза Кандиба, яка відома завдяки романтичним стосункам із футболістом "Динамо" Назаром Волошиним, знову здивувала своїх підписників. Цього разу модель опублікувала серію провокаційних фотографій, які могли сподобатися її шанувальникам чоловічої статі.

Ліза Кандіба
Ліза Кандиба у ванній кімнаті. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Пікантна фотосесія дівчини

На знімках Ліза Кандиба позує у відвертому вигляді. Дівчина прийняла спокусливі пози, які відтіняє напівтемрява її ванни. З одягу на коханій українського спортсмена лише напівпрозора футболка та спідня білизна. Кандиба пізніше видалила фотографії, але її підписники вже розповсюдили знімки.

Раніше Ліза Кандиба потрапила до скандалу після того, як вирішила на великій швидкості покататися в центрі Києва в комендантську годину.

Назар Волошин
Назар Волошин на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Назар Волошин є вихованцем "Динамо". У сезоні 2023/2024 молодий футболіст 12 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

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Назарій Волошин

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