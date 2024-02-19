Лідер Баварії побився з тренером і вирішив змінити клуб
Мюнхенську "Баварію" продовжують роздирати скандали. Слідом за сваркою головного тренера Томаса Тухеля з форвардом Харрі Кейном стався ще один неприємний інцидент.
Капітан "Баварії" Йозуа Кімміх розчарувався у методах роботи нинішнього тренерського штабу, повідомляє Bild.
"Баварія" програла три матчі поспіль, два з них — у німецькій Бундеслізі. Мюнхенці не лише ускладнили собі завдання з виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а й відстали від лідера турнірної таблиці чемпіонату Німеччини на вісім очок.
За даними німецьких журналістів, керівництво "Баварії" вже шукає нового головного тренера. На цю роль претендують Зінедін Зідан та Ханс-Дітер Флік. Проте публічно представники чемпіонів Німеччини підтримують нинішнього наставника Томаса Тухеля.
Скандал із Кімміхом
Проте днями у клубі сталася ще одна неприємна історія. Після поразки від "Бохума" (2:3) Йозуа Кімміх поговорив на підвищених тонах, а потім поштовхався з асистентом головного тренера Жолтом Льовом. Томас Тухель прийняв бік свого помічника. Це означає, що Йозуа Кімміх уже влітку залишить німецький клуб.
Капітан "Баварії" вже давно впевнений у тому, що клуб ставиться до нього зневажливо. Універсальний футболіст хоче поміняти команду під час літнього міжсезоння.
Головним претендентом на Йозуа Кімміха є каталонська "Барселона". Однак вона поки що не готова заплатити за гравця понад 35 млн євро, що категорично не влаштовує "Баварію".
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