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Лідер Баварії побився з тренером і вирішив змінити клуб

19 лютого 2024 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Баварії побився з тренером і вирішив змінити клуб
Йозуа Кімміх на лаві запасних. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенську "Баварію" продовжують роздирати скандали. Слідом за сваркою головного тренера Томаса Тухеля з форвардом Харрі Кейном стався ще один неприємний інцидент.

Капітан "Баварії" Йозуа Кімміх розчарувався у методах роботи нинішнього тренерського штабу, повідомляє Bild.

"Баварія" програла три матчі поспіль, два з них — у німецькій Бундеслізі. Мюнхенці не лише ускладнили собі завдання з виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а й відстали від лідера турнірної таблиці чемпіонату Німеччини на вісім очок.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх після матчу. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

За даними німецьких журналістів, керівництво "Баварії" вже шукає нового головного тренера. На цю роль претендують Зінедін Зідан та Ханс-Дітер Флік. Проте публічно представники чемпіонів Німеччини підтримують нинішнього наставника Томаса Тухеля.

Скандал із Кімміхом

Проте днями у клубі сталася ще одна неприємна історія. Після поразки від "Бохума" (2:3) Йозуа Кімміх поговорив на підвищених тонах, а потім поштовхався з асистентом головного тренера Жолтом Льовом. Томас Тухель прийняв бік свого помічника. Це означає, що Йозуа Кімміх уже влітку залишить німецький клуб.

Капітан "Баварії" вже давно впевнений у тому, що клуб ставиться до нього зневажливо. Універсальний футболіст хоче поміняти команду під час літнього міжсезоння.

Головним претендентом на Йозуа Кімміха є каталонська "Барселона". Однак вона поки що не готова заплатити за гравця понад 35 млн євро, що категорично не влаштовує "Баварію".

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Футбол трансфери
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Баварія
Томас Тухель

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