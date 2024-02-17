Тухель різко відповів на критику Кейна — скандал у Баварії

Харрі Кейн під час матчу. Фото: instagram.com/fcbayern/

Після двох поразок поспіль у мюнхенській "Баварії" виникла напружена ситуація. Англійський форвард команди Харрі Кейн продемонстрував невдоволення на одному із тренувань чемпіонів Німеччини.

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель своєрідно відреагував на ситуацію, повідомляє Bild.

Харрі Кейн заявив про необхідність внести зміни до гри команди. Він вважає, що деякі ігрові зв'язки у "Баварії" не працюють. Англійський форвард упевнений, що мюнхенці продовжать боротися за перемогу в Бундеслізі та Лізі чемпіонів, якщо зроблять висновки зі своїх помилок.

Томас Тухель із уболівальниками "Баварії". Фото: instagram.com/fcbayern/

Тухель відповів Кейну

Тренер "Баварії" відповів головній зірці команди на пресконференції. Він підтвердив, що Харрі Кейн мав рацію і наставника теж не влаштовують системні помилки у діях футболістів.

"Він багато в чому має рацію. Кейн чудово діє на тренуваннях, кожен його удар по воротах виходить неймовірним. Шкода, що ми рідко бачимо це в офіційних матчах. Але ми працюємо над цим", — заявив Томас Тухель.

Харрі Кейн працює з м'ячем. Фото: instagram.com/fcbayern/

Наставник "Баварії" заявив, що з головною зіркою команди все гаразд. Томас Тухель чекає, що Харрі Кейн продовжить свою гольову серію.

У сезоні 2023/2024 англійський форвард "Баварії" забив 28 голів і зробив чотири результативні передачі у 28 матчах за мюнхенський клуб. У двох останніх матчах Харрі Кейну не вдалося забити жодного голу.

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