Тухель резко ответил на критику Кейна — скандал в Баварии

Харри Кейн во время матча. Фото: instagram.com/fcbayern/

После двух поражений подряд в мюнхенской "Баварии" возникла напряженная ситуация. Английский форвард команды Харри Кейн продемонстрировал недовольство на одной из тренировок чемпионов Германии.

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель своеобразно отреагировал на ситуацию, сообщает Bild.

Харри Кейн заявил о необходимости внести изменения в игру команды. Он считает, что некоторые игровые связи в "Баварии" не работают. Английский форвард уверен, что мюнхенцы продолжат бороться за победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов, если сделают выводы из своих ошибок.

Томас Тухель с болельщиками "Баварии". Фото: instagram.com/fcbayern/

Тухель ответил Кейну

Тренер "Баварии" ответил главной звезде команды на пресс-конференции. Он подтвердил, что Харри Кейн оказался прав и наставника тоже не устраивают системные ошибки в действиях футболистов.

"Он во многом прав. Кейн прекрасно действует на тренировках, каждый его удар по воротам получается невероятным. Жаль, что мы редко видим это в официальных матчах. Но мы работаем над этим", — заявил Томас Тухель.

Харри Кейн работает с мячом. Фото: instagram.com/fcbayern/

Наставник "Баварии" заявил, что с главной звездой команды все в порядке. Томас Тухель ждет, что Харри Кейн продолжит свою голевую серию.

В сезоне 2023/2024 английский форвард "Баварии" забил 28 голов и сделал четыре результативные передачи в 28 матчах за мюнхенский клуб. В двух последних матчах Харри Кейну не удалось забить ни одного гола.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.