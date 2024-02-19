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Лидер Баварии подрался с тренером и решил сменить клуб

19 февраля 2024 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Баварии подрался с тренером и решил сменить клуб
Йозуа Киммих на скамейке запасных. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенскую "Баварию" продолжают сотрясать скандалы. Вслед за ссорой главного тренера Томаса Тухеля с форвардом Харри Кейном последовал еще один неприятный инцидент. 

Капитан "Баварии" Йозуа Киммих разочаровался в методах работы нынешнего тренерского штаба, сообщает Bild

"Бавария" проиграла три матча подряд, два из них — в немецкой Бундеслиге. Мюнхенцы не только осложнили себе задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и отстали от лидера турнирной таблицы чемпионата Германии на восемь очков. 

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих после матча. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Согласно данным немецких журналистов, руководство "Баварии" уже ищет нового главного тренера. На эту роль претендуют Зинедин Зидан и Ханс-Дитер Флик. Однако публично представители чемпионов Германии поддерживают нынешнего наставника Томаса Тухеля. 

Скандал с Киммихом 

Однако на днях в клубе произошла еще одна неприятная история. После поражения от "Бохума" (2:3) Йозуа Киммих поговорил на повышенных тонах, а потом и потолкался с ассистентом главного тренера Жолтом Левом. Томас Тухель принял сторону своего помощника. Это означает, что Йозуа Киммих уже летом покинет немецкий клуб. 

Капитан "Баварии" уже давно уверен в том, что клуб относится к нему пренебрежительно. Универсальный футболист хочет поменять команду во время летнего межсезонья. 

Главным претендентом на Йозуа Киммиха является каталонская "Барселона". Однако она пока не готова заплатить за игрока больше 35 млн евро, что категорически не устраивает "Баварию". 

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Томас Тухель

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