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Динамо готується до продажу гравців — хто піде з київської команди

20 лютого 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо готується до продажу гравців — хто піде з київської команди
Тренер Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У складі київського "Динамо" найближчого літа можуть відбутися серйозні зміни. Столичний клуб готується до активної трансферної кампанії.

Одразу кілька футболістів "Динамо" можуть продовжити кар'єру в інших командах, повідомляє Fanatik.

Влітку 2024 року "Динамо" має намір серйозно посилити склад. Тренерський штаб сформував перелік позицій, які можуть закрити нові футболісти. Одним зі способів формування бюджету на трансфери стане прибуток від продажу деяких гравців київського клубу.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може піти з "Динамо"

Багато футболістів команди залишаються на радарі європейських клубів навіть попри те, що "біло-сині" давно не брали участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Особливо активний інтерес до "динамівців" виявляють турецькі клуби.

"Фенербахче" готує пропозицію щодо капітана "біло-синіх" Віталія Буяльського. В останні сезони досвідчений півзахисник грає дуже результативно та корисно для своєї команди. Крім стамбульців, за його прогресом продовжує стежити римський "Лаціо".

Денис Попов
Денис Попов із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

По трансферу захисника Дениса Попова може зробити пропозицію "Галатасарай". Титулований клуб готовий віддати за гравця мільйон євро, але "Динамо" хоче отримати за футболіста щонайменше вдвічі більше.

Самба Діалло
Самба Діалло у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Атакувальний півзахисник "Динамо" Самба Діалло також може продовжити кар'єру в Туреччині. У послугах 21-річного футболіста зацікавлені стамбульські гранди. Київський клуб чекає на пропозиції щодо трансферу молодого гравця.

Нагадаємо, лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

Мессі назвав свого наступника у "Барселоні".

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Футбол трансфери
Віталій Буяльський
Самба Діалло

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