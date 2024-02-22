Шахтар отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги

Георгій Судаков розігрівається на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков викликав інтерес у представників англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Вже за декілька місяців він може переїхати на Туманний Альбіон.

Англійські клуби продовжать спостерігати за прогресом Судакова, повідомляє Mirror.

Георгій Судаков є головною зіркою донецького "Шахтаря". Вже рік 21-річний футболіст веде за собою партнерів у команді. Кількість закордонних клубів, які цікавляться українським півзахисником, постійно зростає.

Трансфер Судакова до АПЛ

Британські спортивні журналісти стверджують, що одразу два місцеві клуби виявляють інтерес до молодого футболіста "Шахтаря". Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі хоче попрацювати з провідним футболістом свого колишнього клубу наступного сезону. Також до гравця придивляється бірмінгемська "Астон Вілла".

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Крім цього, за прогресом Судакова стежать італійські "Наполі" та "Ювентус", проте вони не готові заплатити за Георгія гроші, які "Шахтар" хоче заробити на цьому трансфері. А ось англійські клуби можуть собі дозволити ці витрати. І чим далі "гірники" пройдуть у єврокубках цього сезону, тим імовірнішим стане трансфер Судакова влітку 2024 року.

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