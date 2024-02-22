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Шахтер получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги

22 февраля 2024 09:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги
Георгий Судаков разогревается на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков вызвал интерес у представителей английской Премьер-лиги (АПЛ). Уже через несколько месяцев он может переехать на Туманный Альбион. 

Английские клубы продолжат наблюдать за прогрессом Судакова, сообщает Mirror

Георгий Судаков является главной звездой донецкого "Шахтера". Уже год 21-летний футболист ведет за собой партнеров по команде. Количество зарубежных клубов, которые интересуются украинским полузащитником, постоянно увеличивается. 

Трансфер Судакова в АПЛ

Британские спортивные журналисты утверждают, что сразу два местных клуба проявляют интерес к молодому футболисту "Шахтера". Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби хочет поработать с ведущим футболистом своего бывшего клуба в следующем сезоне. Также к игроку присматривается бирмингемская "Астон Вилла". 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Помимо этого за прогрессом Судакова следят итальянские "Наполи" и "Ювентус", однако они не готовы заплатить за Георгия деньги, которые "Шахтер" хочет заработать на этом трансфере. А вот английские клубы могут себе позволить эти траты. И чем дальше "горняки" пройдут в еврокубках в этом сезоне, тем более вероятным станет трансфер Судакова летом 2024 года. 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

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