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Реал получит предложение по Лунину от Манчестер Юнайтед

21 февраля 2024 08:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал получит предложение по Лунину от Манчестер Юнайтед
Андрей Лунин в составе мадридского "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес получит серьезный повод для раздумий. "Королевскому клубу" поступит предложение о трансфере одного из вратарей. 

Андрей Лунин может кардинально изменить свою карьеру, сообщает Diario AS

Руководство "Реала" готовит новый контракт для 25-летнего Андрея Лунина. Уверенная игра украинского вратаря в этом сезоне привела к тому, что он выиграл конкуренцию за место в основном составе столичной команды. Однако в будущем ситуация может измениться. 

Реал Мадрид
Основной состав "Реала". Фото: REUTERS/Ana Beltran

Что известно про трансфер Лунина

В апреле бельгиец Тибо Куртуа вернется на поле после тяжелой травмы. Тренерский штаб "Реала" по-прежнему рассчитывает на опытного голкипера. Андрею Лунину придется заново доказывать право на место в основном составе команды. 

Однако у Лунина появится альтернативный вариант развития карьеры. Им серьезно интересуется английский "Манчестер Юнайтед", который не рассчитывает на своего вратаря Андре Онана. "Красные дьяволы" готовы предложить за украинца до 35 млн евро. "Реал" может принять это предложение, и выбор останется за Луниным. 

В случае продажи одного из голкиперов "Реалу" придется искать другого игрока, который мог бы конкурировать с Тибо Куртуа. "Королевский клуб" не рассчитывает на Кепу Аррисабалагу, который летом вернется в "Челси". 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Алиев резко раскритиковал бывшего футболиста сборной Украины.

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