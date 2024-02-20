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Модрич летом может начать тренерскую карьеру в Реале

20 февраля 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Модрич летом может начать тренерскую карьеру в Реале
Лука Модрич во время разминки. Фото: REUTERS/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может остаться в "королевском клубе" даже после завершения срока его контракта. При этом роль ветерана изменится. 

Модрич получил новое предложение от клуба, сообщает The Athletic

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не хочет отпускать Луку Модрича из клуба. Летом у 38-летнего полузащитника завершится контракт с испанской командой, и стороны не планируют продлевать соглашение. Однако у хорвата будет возможность остаться в "Реале".

Лука Модрич
Лука Модрич борется с соперником. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Новое предложение для Модрича 

Карло Анчелотти ценит лидерские качества ветерана и собирается поработать с ним в новом амплуа. Луке Модричу предложили стать ассистентом главного тренера мадридского "Реала". 

Изначально хорватский полузащитник отверг это предложение, но позже заявил, что вернется к нему в конце сезона. У хорватского футболиста есть предложения от клубов из Саудовской Аравии и США, так что он может продолжить футбольную карьеру. 

В сезоне 2023/2024 Лука Модрич сыграл за "Реал" 27 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и сделал пять результативных передач.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Карло Анчелотти
Лука Модрич

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