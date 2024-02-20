Модрич влітку може розпочати тренерську кар'єру в Реалі
Хорватський півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич може залишитися в "королівському клубі" навіть після закінчення терміну його контракту. У цьому роль ветерана зміниться.
Модрич отримав нову пропозицію від клубу, повідомляє The Athletic.
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті не хоче відпускати Луку Модрича з клубу. Влітку 38-річний півзахисник завершить контракт з іспанською командою, і сторони не планують продовжувати угоду. Однак хорват матиме можливість залишитися в "Реалі".
Нова пропозиція для Модрича
Карло Анчелотті цінує лідерські якості ветерана та збирається попрацювати з ним у новому амплуа. Гравцю запропонували стати асистентом головного тренера мадридського "Реала".
Спочатку хорватський півзахисник відкинув цю пропозицію, але пізніше заявив, що повернеться до неї наприкінці сезону. У хорватського футболіста є пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та США, тож він може продовжити футбольну кар'єру.
У сезоні 2023/2024 Лука Модрич зіграв за "Реал" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив один гол та зробив п'ять результативних передач.
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