Модрич влітку може розпочати тренерську кар'єру в Реалі

Лука Модрич під час розминки. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Хорватський півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич може залишитися в "королівському клубі" навіть після закінчення терміну його контракту. У цьому роль ветерана зміниться.

Модрич отримав нову пропозицію від клубу, повідомляє The Athletic.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті не хоче відпускати Луку Модрича з клубу. Влітку 38-річний півзахисник завершить контракт з іспанською командою, і сторони не планують продовжувати угоду. Однак хорват матиме можливість залишитися в "Реалі".

Лука Модрич бореться із суперником. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Нова пропозиція для Модрича

Карло Анчелотті цінує лідерські якості ветерана та збирається попрацювати з ним у новому амплуа. Гравцю запропонували стати асистентом головного тренера мадридського "Реала".

Спочатку хорватський півзахисник відкинув цю пропозицію, але пізніше заявив, що повернеться до неї наприкінці сезону. У хорватського футболіста є пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та США, тож він може продовжити футбольну кар'єру.

У сезоні 2023/2024 Лука Модрич зіграв за "Реал" 27 матчів у всіх турнірах. Він забив один гол та зробив п'ять результативних передач.

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