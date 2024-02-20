Мілевський майже повністю втратив волосся
Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський продовжує дивувати шанувальників. Цього разу спортсмен вирішив кардинально змінити імідж.
Мілевський постригся практично налисо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку ексфутболіста в Instagram.
В останні місяці Артем Мілевський дуже активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах. При цьому 39-річний спортсмен іноді епатує підписників різкими заявами чи несподіваними вчинками.
Новий стиль Мілевського
Цього разу ексфорвард збірної України та "Динамо" постав у кардинально іншому образі. Артем Мілевський, якого багато вболівальників ще пам'ятають із розкішним довгим волоссям, вперше за довгий час дуже коротко постригся.
"Ліз, дякую за стиль", — підписав Мілевський фотографію, на якій позує разом із майстром за зачісками.
Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.
Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.
"Челсі" вирішив продати Мудрика.
Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.
Читайте Новини.LIVE!