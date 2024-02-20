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Мілевський майже повністю втратив волосся

20 лютого 2024 13:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Мілевський майже повністю втратив волосся
Артем Мілевський із юними шанувальниками. Фото: instagram.com/timi1010/
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський продовжує дивувати шанувальників. Цього разу спортсмен вирішив кардинально змінити імідж.

Мілевський постригся практично налисо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку ексфутболіста в Instagram.

В останні місяці Артем Мілевський дуже активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах. При цьому 39-річний спортсмен іноді епатує підписників різкими заявами чи несподіваними вчинками.

Новий стиль Мілевського

Цього разу ексфорвард збірної України та "Динамо" постав у кардинально іншому образі. Артем Мілевський, якого багато вболівальників ще пам'ятають із розкішним довгим волоссям, вперше за довгий час дуже коротко постригся.

Артем Мілевський
Новий імідж Артема Мілевського. Фото: instagram.com/timi1010/

"Ліз, дякую за стиль", — підписав Мілевський фотографію, на якій позує разом із майстром за зачісками.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди. 

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Артем Мілевський
Динамо

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