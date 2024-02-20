Мілевський майже повністю втратив волосся

Артем Мілевський із юними шанувальниками. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський продовжує дивувати шанувальників. Цього разу спортсмен вирішив кардинально змінити імідж.

Мілевський постригся практично налисо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку ексфутболіста в Instagram.

В останні місяці Артем Мілевський дуже активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах. При цьому 39-річний спортсмен іноді епатує підписників різкими заявами чи несподіваними вчинками.

Новий стиль Мілевського

Цього разу ексфорвард збірної України та "Динамо" постав у кардинально іншому образі. Артем Мілевський, якого багато вболівальників ще пам'ятають із розкішним довгим волоссям, вперше за довгий час дуже коротко постригся.

Новий імідж Артема Мілевського. Фото: instagram.com/timi1010/

"Ліз, дякую за стиль", — підписав Мілевський фотографію, на якій позує разом із майстром за зачісками.

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