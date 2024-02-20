Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милевский почти полностью лишился волос arrow

Милевский почти полностью лишился волос

20 февраля 2024 13:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Милевский почти полностью лишился волос
Артем Милевский с юными поклонниками. Фото: instagram.com/timi1010/
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский продолжает удивлять поклонников. На этот раз спортсмен решил кардинально сменить имидж. 

Милевский постригся практически налысо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу экс-футболиста в Instagram

В последние месяцы Артем Милевский очень активно развивает свои страницы в социальных сетях. При этом 39-летний спортсмен иногда эпатирует подписчиков резкими заявлениями или неожиданными поступками. 

Новый стиль Милевского 

На этот раз экс-форвард сборной Украины и "Динамо" предстал в кардинально ином образе. Артем Милевский, которого многие болельщики еще помнят с роскошными длинными волосами, впервые за долгое время очень коротко постригся. 

Артем Милевский
Новый имидж Артема Милевского. Фото: instagram.com/timi1010/

"Лиз, спасибо за стиль", — подписал Милевский фотографию, на которой позирует вместе с мастером по прическам. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Артем Милевский
Динамо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме