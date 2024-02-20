Милевский почти полностью лишился волос
Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский продолжает удивлять поклонников. На этот раз спортсмен решил кардинально сменить имидж.
Милевский постригся практически налысо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу экс-футболиста в Instagram.
В последние месяцы Артем Милевский очень активно развивает свои страницы в социальных сетях. При этом 39-летний спортсмен иногда эпатирует подписчиков резкими заявлениями или неожиданными поступками.
Новый стиль Милевского
На этот раз экс-форвард сборной Украины и "Динамо" предстал в кардинально ином образе. Артем Милевский, которого многие болельщики еще помнят с роскошными длинными волосами, впервые за долгое время очень коротко постригся.
"Лиз, спасибо за стиль", — подписал Милевский фотографию, на которой позирует вместе с мастером по прическам.
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