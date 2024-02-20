Милевский почти полностью лишился волос

Артем Милевский с юными поклонниками. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский продолжает удивлять поклонников. На этот раз спортсмен решил кардинально сменить имидж.

Милевский постригся практически налысо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу экс-футболиста в Instagram.

В последние месяцы Артем Милевский очень активно развивает свои страницы в социальных сетях. При этом 39-летний спортсмен иногда эпатирует подписчиков резкими заявлениями или неожиданными поступками.

Новый стиль Милевского

На этот раз экс-форвард сборной Украины и "Динамо" предстал в кардинально ином образе. Артем Милевский, которого многие болельщики еще помнят с роскошными длинными волосами, впервые за долгое время очень коротко постригся.

Новый имидж Артема Милевского. Фото: instagram.com/timi1010/

"Лиз, спасибо за стиль", — подписал Милевский фотографию, на которой позирует вместе с мастером по прическам.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

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