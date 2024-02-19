Реал платитиме Мбаппе більше, ніж Вінісіусу та Беллінгему

Кіліан Мбаппе з капітанською пов'язкою. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Якщо форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе підпише контракт із мадридським "Реалом", то стане найоплачуванішим гравцем клубу. Щоправда, він заробить набагато менше, ніж очікувалося спочатку.

Про гонорар Мбаппе повідомив журналіст Карлос Карпіо.

Скільки буде заробляти Мбаппе

За інформацією джерела, у "Реалі" Мбаппе зароблятиме майже вдвічі менше ніж у "ПСЖ". Зарплата Кіліана за підсумком сезону становитиме 15-20 млн євро після виплати податків. Це буде більше, ніж у головних зірок клубу Джуда Беллінгема та Вінісіуса Жуніора.

Зарплата Мбаппе у перших чотирьох сезонах зростатиме. Якщо у першому він отримає 15 млн євро, то у другому 16,5 млн, у третьому — 18 млн євро, у четвертому та п'ятому — по 20 млн євро.

"Реалу" довелося засмутити француза з підписним бонусом. Замість очікуваних 130 млн євро він отримає лише 50 млн євро.

Спочатку очікувалося, що замість 38 млн євро у "ПСЖ" у "Реалі" Мбаппе платитимуть по 50 млн євро за сезон.

Цього сезону Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 31 матч у всіх турнірах. Він забив 32 м'ячі та зробив сім результативних передач.

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