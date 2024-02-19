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Мбаппе хочуть вкрасти з-під носа Реала

19 лютого 2024 10:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мбаппе хочуть вкрасти з-під носа Реала
Кіліан Мбаппе під час атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридського "Реала" з'явилася ще одна загроза для трансферу вінгера "ПСЖ" Кіліана Мбаппе. У "Королівського клубу" з'явився могутній конкурент.

Мбаппе отримав можливість перейти в АПЛ, повідомив портал Cadena SER.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе з капітанською пов'язкою. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Мбаппе може перебратися до АПЛ

За інформацією джерела, оточення Мбаппе зустрічалося з представниками "Манчестер Сіті" напередодні матчу клубу з "Копенгагеном" у Лізі чемпіонів.

Через кілька годин після зустрічі Мбаппе повідомив катарським власникам "ПСЖ" про рішення залишити команду влітку як вільний агент.

Згодом представник футболіста з Манчестера полетів на матч "РБ Лейпциг" проти "Реала", де провів переговори з представниками "Королівського клубу".

Раніше у ЗМІ майже вирішеною справою називався перехід Мбаппе до "Реалу", але інтерес "Манчестер Сіті" може змінити ситуацію. Англійський клуб має більш зірковий склад, у них не менше грошей, а їх тренер Хосеп Гвардіола, з яким хотів би попрацювати Кіліан.

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Анчелотті прокоментував трансфер Мбаппе до "Реалу".

футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Манчестер Сіті
АПЛ

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