Мбаппе хочуть вкрасти з-під носа Реала
У мадридського "Реала" з'явилася ще одна загроза для трансферу вінгера "ПСЖ" Кіліана Мбаппе. У "Королівського клубу" з'явився могутній конкурент.
Мбаппе отримав можливість перейти в АПЛ, повідомив портал Cadena SER.
Мбаппе може перебратися до АПЛ
За інформацією джерела, оточення Мбаппе зустрічалося з представниками "Манчестер Сіті" напередодні матчу клубу з "Копенгагеном" у Лізі чемпіонів.
Через кілька годин після зустрічі Мбаппе повідомив катарським власникам "ПСЖ" про рішення залишити команду влітку як вільний агент.
Згодом представник футболіста з Манчестера полетів на матч "РБ Лейпциг" проти "Реала", де провів переговори з представниками "Королівського клубу".
Раніше у ЗМІ майже вирішеною справою називався перехід Мбаппе до "Реалу", але інтерес "Манчестер Сіті" може змінити ситуацію. Англійський клуб має більш зірковий склад, у них не менше грошей, а їх тренер Хосеп Гвардіола, з яким хотів би попрацювати Кіліан.
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