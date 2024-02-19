Мбаппе хотят украсть из-под носа Реала
У мадридского "Реала" появилась еще одна угроза для трансфера вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. У "Королевского клуба" появился могущественный конкурент.
Мбаппе получил возможность перейти в АПЛ, сообщил портал Cadena SER.
Мбаппе может перебраться в АПЛ
По информации источника, окружение Мбаппе встречалось с представителями "Манчестер Сити" накануне матча клуба с "Копенгагеном" в Лиге чемпионов.
Через несколько часов после встречи Мбаппе сообщил катарским владельцам "ПСЖ" о решении покинуть команду летом в качестве свободного агента.
Затем представитель футболиста из Манчестера полетел на матч "РБ Лейпциг" против "Реала", где провел переговоры с представителями "Королевского клуба".
Ранее в СМИ почти решенным делом назывался переход Мбаппе в "Реала", но интерес "Манчестер Сити" может поменять ситуацию. У английского клуба имеют более звездный состав, у них не меньше денег, а их тренер Хосеп Гвардиола, с которым хотел бы поработать Килиан.
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