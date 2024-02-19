Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе хотят украсть из-под носа Реала arrow

Мбаппе хотят украсть из-под носа Реала

19 февраля 2024 10:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мбаппе хотят украсть из-под носа Реала
Килиан Мбаппе во время атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридского "Реала" появилась еще одна угроза для трансфера вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. У "Королевского клуба" появился могущественный конкурент.

Мбаппе получил возможность перейти в АПЛ, сообщил портал Cadena SER.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе с капитанской повязкой. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Мбаппе может перебраться в АПЛ

По информации источника, окружение Мбаппе встречалось с представителями "Манчестер Сити" накануне матча клуба с "Копенгагеном" в Лиге чемпионов.

Через несколько часов после встречи Мбаппе сообщил катарским владельцам "ПСЖ" о решении покинуть команду летом в качестве свободного агента.

Затем представитель футболиста из Манчестера полетел на матч "РБ Лейпциг" против "Реала", где провел переговоры с представителями "Королевского клуба".

Ранее в СМИ почти решенным делом назывался переход Мбаппе в "Реала", но интерес "Манчестер Сити" может поменять ситуацию. У английского клуба имеют более звездный состав, у них не меньше денег, а их тренер Хосеп Гвардиола, с которым хотел бы поработать Килиан.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика. 

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию в Киеве. 

Анчелотти прокомментировал трансфер Мбаппе в "Реал".

футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Манчестер Сити
АПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме