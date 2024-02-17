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Анчелотти прокомментировал трансфер Мбаппе в Реал

17 февраля 2024 15:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти прокомментировал трансфер Мбаппе в Реал
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о переходе в испанский клуб Килиана Мбаппе. Французский футболист готовится переехать на "Сантьяго Бернабеу". 

Итальянский наставник "бланкос" назвал цель команды на этот сезон, сообщает Madrid Xtra.

Мадридский "Реал" продолжает подготовку к матчу 25-го тура испанской Ла Лиги против "Райо Вальекано". На пресс-конференции перед поединком журналисты спросили наставника "бланкос" Карло Анчелотти о главном трансфере летнего трансферного окна. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Переход Мбаппе 

Французская и испанская пресса уже сообщает о том, что Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в "Реале" и согласовал с испанским клубом свой контракт. Официально о соглашении с форвардом объявят в конце сезона. 

Анчелотти резко ответил журналистам, что собирается комментировать только подготовку к ближайшему матчу и не хочет говорить о Килиане Мбаппе. Тренеру задали вопрос, хотел бы он работать с французом. На это специалист ответил, что собирается удачно завершить сезон и выиграть несколько трофеев. Все помыслы Анчелотти связаны только с этой целью. 

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе забил 31 гол и сделал четыре результативные передачи за "ПСЖ". 

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

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Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
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Футбол трансферы
Карло Анчелотти

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