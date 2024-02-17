Анчелотти прокомментировал трансфер Мбаппе в Реал

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о переходе в испанский клуб Килиана Мбаппе. Французский футболист готовится переехать на "Сантьяго Бернабеу".

Итальянский наставник "бланкос" назвал цель команды на этот сезон, сообщает Madrid Xtra.

Мадридский "Реал" продолжает подготовку к матчу 25-го тура испанской Ла Лиги против "Райо Вальекано". На пресс-конференции перед поединком журналисты спросили наставника "бланкос" Карло Анчелотти о главном трансфере летнего трансферного окна.

Карло Анчелотти на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Переход Мбаппе

Французская и испанская пресса уже сообщает о том, что Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в "Реале" и согласовал с испанским клубом свой контракт. Официально о соглашении с форвардом объявят в конце сезона.

Анчелотти резко ответил журналистам, что собирается комментировать только подготовку к ближайшему матчу и не хочет говорить о Килиане Мбаппе. Тренеру задали вопрос, хотел бы он работать с французом. На это специалист ответил, что собирается удачно завершить сезон и выиграть несколько трофеев. Все помыслы Анчелотти связаны только с этой целью.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе забил 31 гол и сделал четыре результативные передачи за "ПСЖ".

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.