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Анчелотті прокоментував трансфер Мбаппе до Реалу

17 лютого 2024 15:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті прокоментував трансфер Мбаппе до Реалу
Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті відповів на питання про перехід до іспанського клубу Кіліана Мбаппе. Французький футболіст готується переїхати на Сантьяго Бернабеу.

Італійський наставник "бланкос" назвав мету команди на цей сезон, повідомляє Madrid Xtra.

Мадридський "Реал" продовжує підготовку до матчу 25-го туру іспанської Ла-Ліги проти "Райо Вальєкано". На пресконференції перед поєдинком журналісти запитали наставника "бланкос" Карло Анчелотті про головний трансфер літнього трансферного вікна.

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Перехід Мбаппе

Французька та іспанська преса вже повідомляє про те, що Кіліан Мбаппе прийняв рішення продовжити кар'єру в "Реалі" та погодив з іспанським клубом свій контракт. Офіційно про угоду із форвардом оголосять наприкінці сезону.

Анчелотті різко відповів журналістам, що збирається коментувати лише підготовку до найближчого матчу і не хоче говорити про Кіліана Мбаппе. Тренеру поставили запитання, чи хотів би він працювати з французом. На це фахівець відповів, що збирається вдало завершити сезон та виграти кілька трофеїв. Усі помисли Анчелотті пов'язані лише з  цією метою.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе забив 31 гол і зробив чотири результативні передачі за "ПСЖ".

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Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

"Реал" приготував Луніну нову роль у команді. 

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори. 

спорт
футбол
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Карло Анчелотті

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