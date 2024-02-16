ПСЖ витратить 80 млн євро на заміну Мбаппе

Кіліан Мбаппе у вільний від футболу час. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Керівництво "ПСЖ" вже знайшло заміну Кіліану Мбаппе, який повідомив клуб про відхід. Влітку чемпіони Франції підпишуть нову зірку в атаку.

"Парі Сен-Жермен" вже веде переговори про трансфер нового гравця, повідомляє The Athletic.

У "ПСЖ" вже зрозуміли, що не зможуть утримати у клубі Кіліана Мбаппе. Француз не продовжуватиме контракт і вже шукає житло в Мадриді. Новою командою Мбаппе стане "Реал", а "ПСЖ" знайшов заміну зірковому футболісту.

Хто стане гравцем "ПСЖ"

Власники паризького клубу домовилися про трансфер із представниками нападаючого збірної Нігерії Віктора Осімхена. Цей футболіст уже пів року каже про бажання змінити команду. Його контракт із неаполітанцями закінчиться лише у 2026 році, але вже влітку Осімхен перейде до "Парі Сен-Жермен".

Віктор Осімхен у Нігерії. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Альтернативним варіантом для французів є Маркус Решфорд із "Манчестер Юнайтед", проте "ПСЖ" не сумнівається в тому, що зможе оформити трансфер Осімхена. Парижани готові заплатити за 25-річного форварда близько 80 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе забив 31 гол і зробив чотири результативні передачі за "ПСЖ". Віктор Осімхен записав на свій рахунок вісім м'ячів та дві результативні передачі за "Наполі", який опинився в ігровій кризі.

Нагадаємо, вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

Каталонська "Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma.

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії.

"Челсі" готує посилення, яке поверне клубу чемпіонство.