ПСЖ потратит 80 млн евро на замену Мбаппе

Килиан Мбаппе в свободное от футбола время. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Руководство "ПСЖ" уже нашло замену Килиану Мбаппе, который уведомил клуб об уходе. Летом чемпионы Франции подпишут новую звезду в атаку.

"Пари Сен-Жермен" уже ведет переговоры о трансфере нового игрока, сообщает The Athletic.

В "ПСЖ" уже поняли, что не смогут удержать в клубе Килиана Мбаппе. Француз не станет продлевать контракт и уже ищет жилье в Мадриде. Новой командой Мбаппе станет "Реал", а "ПСЖ" нашел замену звездному футболисту.

Кто станет игроком "ПСЖ"

Владельцы парижского клуба договорились о трансфере с представителями нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена. Этот футболист уже полгода говорит о желании сменить команду. Его контракт с неаполитанцами закончится только в 2026 году, но уже летом Осимхен перейдет в "Пари Сен-Жермен".

Виктор Осимхен в Нигерии. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Альтернативным вариантом для французов является Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", однако "ПСЖ" не сомневается в том, что сможет оформить трансфер Осимхена. Парижане готовы заплатить за 25-летнего форварда около 80 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе забил 31 гол и сделал четыре результативные передачи за "ПСЖ". Виктор Осимхен записал на свой счет восемь мячей и две результативные передачи за "Наполи", который оказался в игровом кризисе.

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