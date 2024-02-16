Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ПСЖ потратит 80 млн евро на замену Мбаппе arrow

ПСЖ потратит 80 млн евро на замену Мбаппе

16 февраля 2024 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ потратит 80 млн евро на замену Мбаппе
Килиан Мбаппе в свободное от футбола время. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "ПСЖ" уже нашло замену Килиану Мбаппе, который уведомил клуб об уходе. Летом чемпионы Франции подпишут новую звезду в атаку. 

"Пари Сен-Жермен" уже ведет переговоры о трансфере нового игрока, сообщает The Athletic.

В "ПСЖ" уже поняли, что не смогут удержать в клубе Килиана Мбаппе. Француз не станет продлевать контракт и уже ищет жилье в Мадриде. Новой командой Мбаппе станет "Реал", а "ПСЖ" нашел замену звездному футболисту. 

Кто станет игроком "ПСЖ" 

Владельцы парижского клуба договорились о трансфере с представителями нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена. Этот футболист уже полгода говорит о желании сменить команду. Его контракт с неаполитанцами закончится только в 2026 году, но уже летом Осимхен перейдет в "Пари Сен-Жермен". 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен в Нигерии. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Альтернативным вариантом для французов является Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", однако "ПСЖ" не сомневается в том, что сможет оформить трансфер Осимхена. Парижане готовы заплатить за 25-летнего форварда около 80 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе забил 31 гол и сделал четыре результативные передачи за "ПСЖ". Виктор Осимхен записал на свой счет восемь мячей и две результативные передачи за "Наполи", который оказался в игровом кризисе. 

Напомним, уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

Каталонская "Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры. 

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

"Челси" готовит усиление, которое вернет клубу чемпионство.

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Футбол трансферы
Виктор Осимхен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме