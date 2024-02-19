Реал будет платить Мбаппе больше, чем Винисиусу и Беллингему

Килиан Мбаппе с капитанской повязкой. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Если форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским "Реалом", то станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Правда, заработает он намного меньше, чем ожидалось изначально.

О гонораре Мбаппе сообщил журналист Карлос Карпио.

Сколько будет зарабатывать Мбаппе

По информации источника, в "Реале" Мбаппе будет зарабатывать почти в два раза меньше чем в "ПСЖ". Зарплата Килиана по итогу сезона будет составлять 15-20 млн евро после выплаты налогов. Это будет больше чем в главных звезд клуба Джуда Беллингеми и Винисиуса Жуниора.

Зарплата Мбаппе в первых четырех сезонах будет расти. Если в первом он получит 15 млн евро, то во втором 16,5 млн, в третьем — 18 млн евро, в четвертом и пятом — по 20 млн евро.

"Реалу" пришлось расстроить француза с подписным бонусом. Вместо ранее ожидаемых 130 млн евро он получит лишь 50 млн евро.

Изначально ожидалось, что вместо 38 млн евро в "ПСЖ" в "Реале" Мбаппе будут платить по 50 млн евро за сезон.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 31 матч во всех турнирах. Он забил 32 мяча и сделал семь результативных передач.

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