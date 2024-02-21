Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реал отримає пропозицію щодо Луніна від Манчестер Юнайтед arrow

Реал отримає пропозицію щодо Луніна від Манчестер Юнайтед

21 лютого 2024 08:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал отримає пропозицію щодо Луніна від Манчестер Юнайтед
Андрій Лунін у складі мадридського "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес отримає серйозну нагоду для роздумів. "Королівському клубу" надійде пропозиція про трансфер одного з воротарів.

Андрій Лунін може кардинально змінити свою кар'єру, повідомляє Diario AS.

Керівництво "Реала" готує новий контракт для 25-річного Андрія Луніна. Впевнена гра українського воротаря цього сезону призвела до того, що він виграв конкуренцію за місце в основному складі столичної команди. Однак у майбутньому ситуація може змінитися.

Реал Мадрид
Основний склад "Реала". Фото: REUTERS/Ana Beltran

Що відомо про трансфер Луніна

У квітні бельгієць Тібо Куртуа повернеться на поле після тяжкої травми. Тренерський штаб "Реала", як і раніше, розраховує на досвідченого голкіпера. Андрію Луніну доведеться наново доводити право на місце в основному складі команди.

Однак Лунін має альтернативний варіант розвитку кар'єри. Ним серйозно цікавиться англійський "Манчестер Юнайтед", який не розраховує на свого воротаря Андре Онана. "Червоні дияволи" готові запропонувати за українця до 35 млн євро. "Реал" може ухвалити цю пропозицію, і вибір залишиться за Луніним.

У разі продажу одного з голкіперів "Реалу" доведеться шукати іншого гравця, який міг би конкурувати із Тібо Куртуа. "Королівський клуб" не розраховує на Кепу Аррісабалагу, який влітку повернеться до "Челсі".

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди. 

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

Алієв різко розкритикував колишнього футболіста збірної України.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі