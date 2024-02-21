Реал отримає пропозицію щодо Луніна від Манчестер Юнайтед

Андрій Лунін у складі мадридського "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес отримає серйозну нагоду для роздумів. "Королівському клубу" надійде пропозиція про трансфер одного з воротарів.

Андрій Лунін може кардинально змінити свою кар'єру, повідомляє Diario AS.

Керівництво "Реала" готує новий контракт для 25-річного Андрія Луніна. Впевнена гра українського воротаря цього сезону призвела до того, що він виграв конкуренцію за місце в основному складі столичної команди. Однак у майбутньому ситуація може змінитися.

Основний склад "Реала". Фото: REUTERS/Ana Beltran

Що відомо про трансфер Луніна

У квітні бельгієць Тібо Куртуа повернеться на поле після тяжкої травми. Тренерський штаб "Реала", як і раніше, розраховує на досвідченого голкіпера. Андрію Луніну доведеться наново доводити право на місце в основному складі команди.

Однак Лунін має альтернативний варіант розвитку кар'єри. Ним серйозно цікавиться англійський "Манчестер Юнайтед", який не розраховує на свого воротаря Андре Онана. "Червоні дияволи" готові запропонувати за українця до 35 млн євро. "Реал" може ухвалити цю пропозицію, і вибір залишиться за Луніним.

У разі продажу одного з голкіперів "Реалу" доведеться шукати іншого гравця, який міг би конкурувати із Тібо Куртуа. "Королівський клуб" не розраховує на Кепу Аррісабалагу, який влітку повернеться до "Челсі".

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