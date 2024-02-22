Роналду повернеться до Європи — Кріштіану обрав новий клуб

Кріштіану Роналду дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/alnassr/

Форвард збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчими роками. Він мріє виступати щонайменше ще декілька років.

Роналду мріє знову почути гімн Ліги чемпіонів, повідомляє Marca.

У чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" веде боротьбу за чемпіонський титул із "Аль-Хілялем". У турнірній таблиці команди поділяють лише сім балів. Кріштіану Роналду цього сезону вже забив 21 гол і зробив дев'ять результативних передач. Португалець додав до цього п'ять голів та дві результативні передачі у Лізі чемпіонів АФК.

Кріштіану Роналду під час атаки "Аль-Насра". Фото: instagram.com/alnassr/

Повернення Роналду до Європи

Контракт португальського футболіста з "Аль-Насром" діє до літа 2025 року. За час виступів у Саудівській Аравії португалець заробить майже 300 млн євро. Після цього 39-річний футболіст планує повернутись до Європи.

Футболісти "Аль-Насра" перед матчем. Фото: instagram.com/alnassr/

Кріштіану Роналду планує виступити на Євро-2024, а потім зіграти на Кубку Світу 2026. Він упевнений у тому, що зможе зберегти нинішню форму та результативність ще як мінімум чотири роки. Португалець уже досяг попередньої домовленості про перехід до "Спортинга" влітку 2025 року. Роналду є вихованцем цього клубу і в академії лісабонців виступає його син.

Керівництво "Спортинга" погодилося на повернення Роналду, який отримуватиме в клубі символічну команду. Лісабонці вважають, що трансфер Кріштіану піде на користь і футболісту, і клубу.

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