Роналду зрівнявся з Мессі та встановив новий рекорд

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/alnassr/

Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду приніс своїй команді перемогу у першому матчі 1/8 Азіатської Ліги чемпіонів. Підопічні Луїша Каштру здобули важливу виїзну перемогу.

Кріштіану Роналду зрівнявся з Ліонелем Мессі за важливим гольовим показником, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому матчі 1/8 Азіатської Ліги чемпіонів футбольний клуб "Аль-Фейха" прийняв "Аль-Наср". Поєдинок став важливим для обох команд. Суперники порадували глядачів напруженою боротьбою, результат якої вирішив лише один гол.

Гравці "Аль-Насра" вітають Роналду. Фото: instagram.com/alnassr/

Досягнення Роналду

Автором забитого м'яча став португальський ветеран "Аль-Насра", якому вдалося відзначитись на 81-й хвилині. Цей гол став 713-м голом у кар'єрі Кріштіану Роналду. Йдеться про м'ячі, які були забиті з гри, а не з пенальті.

Таким чином, португальський футболіст зрівнявся з Ліонелем Мессі, у якого такий же показник голів з гри. Загалом аргентинець забив 821 гол у 1047 матчах. Кріштіану Роналду забив 874 м'ячі у 1205 поєдинках.

Португалець забив цього сезону 24 голи та зробив 11 результативних передач за "Аль-Наср" цього сезону. У складі національної команди Кріштіану Роналду записав на свій рахунок десять голів та дві результативні передачі до кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

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