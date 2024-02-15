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Роналду сравнялся с Месси и установил новый рекорд

15 февраля 2024 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду сравнялся с Месси и установил новый рекорд
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду принес своей команде победу в первом матче 1/8 Азиатской Лиги чемпионов. Подопечные Луиша Каштру одержали важную выездную победу. 

Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси по важному голевому показателю, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом матче 1/8 Азиатской Лиги чемпионов футбольный клуб "Аль-Фейха" принял "Аль-Наср". Поединок получился важным для обеих команд. Соперники порадовали зрителей напряженной борьбой, исход которой решил всего один гол. 

Криштиану Роналду
Игроки "Аль-Насра" поздравляют Роналду. Фото: instagram.com/alnassr/

Достижение Роналду 

Автором забитого мяча стал португальский ветеран "Аль-Насра", которому удалось отличиться на 81-й минуте. Этот гол стал 713-й гол в карьере Криштиану Роналду. Речь о мячах, которые были забиты с игры, а не с пенальти. 

Таким образом португальский футболист сравнялся с Лионелем Месси, у которого такой же показатель голов с игры. В общей сложности аргентинец забил 821 гол в 1047 матчах. Криштиану Роналду забил 874 мяча в 1205 поединках. 

Португалец забил в этом сезоне 24 гола и сделал 11 результативных передач за "Аль-Наср" в этом сезоне. В составе национальной команды Криштиану Роналду записал на свой счет десять голов и две результативные передачи в квалификацию чемпионата Европы-2024. 

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спорт
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рекорд
Криштиану Роналду
Аль-Наср

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