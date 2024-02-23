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Баварія знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ

23 лютого 2024 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ
Гравці "Баварії" після матчу із "Бохумом". Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мюнхенської "Баварії" продовжує шукати нового головного тренера. Томас Тухель піде з клубу найближчого літа незалежно від результатів команди.

"Баварія" веде переговори з наставником одного з англійських клубів, повідомляє Kicker.

Цього тижня Томас Тухель підтвердив свою дострокову відставку, пов'язану з невдалими результатами, які "Баварія" демонструє у сезоні 2023/2024. Керівництво німецького клубу одразу розпочало пошуки нового наставника та провело переговори вже з кількома кандидатами.

Томас Тухель
Томас Тухель реагує на проблеми "Баварії". Фото: REUTERS/Umit Bektas

Хто стане новим тренером "Баварії"

Серед претендентів на посаду наставника мюнхенської команди фігурували імена Зінедіна Зідана, Ханса-Дітера Фліка та Хабі Алонсо. Усі вони відмовили "Баварії" з різних причин. Француз досі не хоче повертатися до активної роботи, німець мріє очолити "Барселону", а іспанський тренер може обрати "Ліверпуль".

Унаї Емері
Унаї Емері святкує перемогу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Однак у "Баварії" з'явився новий претендент на заміну Томасу Тухелю. Йдеться про 52-річного тренера бірмінгемської "Астон Вілли" Унаї Емері. Кар'єра іспанського наставника швидко розвивається — він утримує скромну команду на четвертому місці в АПЛ і може вивести її в єврокубки.

Емері має досвід роботи в європейських грандах. У минулому він тренував лондонський "Арсенал" та французький "ПСЖ". З іспанськими "Севільєю" та "Вільярреалом" Унаї Емері неодноразово вигравав Лігу Європи.

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спорт
футбол
Баварія
Астон Вілла
Унаї Емері
тренер

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