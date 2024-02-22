Хабі Алонсо відмовить Ліверпулю та очолить інший клуб

Хабі Алонсо відповідає на запитання журналістів. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Головний тренер німецького "Баєра" Хабі Алонсо влітку очолить іншу команду. Він веде переговори відразу з кількома клубами, включаючи "Баварію" та "Ліверпуль".

Іспанський наставник близький до того, щоб прийняти одну із пропозицій, повідомляє Bild.

Багато європейських гранд уважно стежать за розвитком кар'єри Хабі Алонсо. Цього сезону 42-річний іспанський наставник може встановити історичне досягнення та привести "Баєр" до першого в історії клубу чемпіонського титулу в Німеччині.

Хабі Алонсо з футболістами "Баєра". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Нова команда Хабі Алонсо

"Баєр" випереджає мюнхенську "Баварію" на вісім очок у турнірній таблиці Бундесліги. "Фармацевти" набрали гарну форму та перемагають майже у кожному матчі. Водночас низка європейських клубів, які влітку залишаться без тренерів, хочуть звернутися до послуг Хабі Алонсо.

"Барселона", "Баварія", "Ліверпуль" уже провели переговори із молодим тренером. Мадридський "Реал" та лондонський "Челсі", а також "Манчестер Юнайтед" також цікавилися Хабі Алонсо. І наставник уже зробив вибір.

Хабі Алонсо та Томас Тухель після матчу Бундесліги. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Чутки сватали Хабі Алонсо до "Ліверпуля", але він вирішив продовжити кар'єру в "Баварії". Іспанець говорив, що з теплотою згадує про роки, які він провів у "Ліверпулі" як гравець, проте йому цікавіший німецький футбол. Офіційно про домовленість тренера з "Баварією" оголосять наприкінці сезону.

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